Risultati Serie C femminile 10^ giornata. Il Chieti risale in classifica

Tutti i risultati delle partite della decima giornata del campionato di Serie C femminile. La Res Women continua a rimanere l’unica squadra a punteggio pieno

Nelle partite della decima giornata del campionato di Serie C, finisce con una pioggia di gol la gara più importante del girone C fra Chieti e Lecce con il successo delle padrone di casa per 4-3, con la Res Women che resta in vetta. Negli altri gironi Pinerolo, Meran Women e Bologna mantengono la leadership nei rispettivi raggruppamenti.

Risultati Serie C femminile decima giornata Girone A

La doppietta di Spagnoli e le reti di Aloi e Mani consentono al Pinerolo di mantenere la testa della classifica nel Girone A con un punto di vantaggio sulla coppia composta da Orobica e Pavia, queste ultime entrambe vittoriose in trasferta rispettivamente sui campi di Spezia e Vittuone.

Domenica 13 novembre ore 11

Su Planu-Città di Pontedera 1-5

Domenica 13 novembre ore 14.30

Vittuone-Pavia 0-3

Fiamma Monza-Angelo Baiardo 1-3

Spezia-Orobica Bergamo 0-3

Freedom-Independentiente Ivrea 2-3

Pro Sesto-Real Meda 1-2

Domenica 13 novembre ore 18

Lucchese-Pinerolo 1-4

Riposa: Azalee Solbiatese

Risultati Serie C femminile decima giornata Girone B

Prosegue parallela la marcia in vetta alla classifica del Girone B per Bologna e Meran Women. Le felsinee vincono 3-0 in casa contro il Villorba (gol di Gelmetti, Spallanzani, Giuliani), mentre le altoatesine si impongono 2-0 sul Portogruaro (reti di Nischler e Reiner). A ruota vince anche il Lumezzane che passa a Orvieto con la doppietta di Picchi.

Domenica 13 novembre ore 14.30

Venezia-Riccione 3-0

Orvieto-Lumezzane 1-2

Lebowski-Padova 0-3

Vicenza-Sambenedettese 9-0

Bologna-Villorba 3-0

Jesina-Rinascita Doccia 5-0

Triestina-Venezia 1-1

Meran-Portogruaro 2-0

Risultati femminile decima giornata Girone C

Nel Girone C, la capolista Res Women, unica formazione rimasta a punteggio pieno, allunga in testa alla graduatoria grazie al 3-0 rifilato al Cosenza (gol di Caccamo e doppietta di Clemente). Il Lecce, infatti, viene raggiunto in classifica dal Chieti che lo ha battuto 4-3 (inutili i gol nel recupero di Jaszczyszyn e Marsano), e superato dal Trastevere vincente 6-0 sulla Salernitana.

Domenica 13 novembre ore 14.30

Grifone-Academy Sant’Agata 3-1

Cosenza-Res Women 0-3

Chieti-Lecce Women 4-3

Roma-Cantera Adriatica 5-1

Independent-Frosinone 1-0

Matera-Ludos 0-1

Domenica 13 novembre ore 15.30

Vis Mediterranea-Crotone 2-0

Domenica 13 novembre ore 17

Trastevere-Salernitana 6-0

VEDI ANCHE: Serie C femminile 2022-23. Calendario, classifica e risultati