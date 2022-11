Partite Serie C femminile 10^ giornata. Spicca Chieti-Lecce nel Girone C

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della decima giornata dei gironi A, B e C. Arbitri e calendario.

Domenica 13 novembre va in scena la decima giornata del campionato di Serie C femminile. Sulla carta, l’incontro più interessante è quello del girone C fra Chieti e Lecce, ma chissà che anche questo turno, come il precedente, non riservi qualche sorpresa al triplice fischio finale.

Partite e arbitri Serie C femminile decima giornata Girone A

Dopo il turno di riposo, torna in campo la capolista Pinerolo chiamata a difendere il primato sul campo della Lucchese (ore 18). Le inseguitrici Orobica e Pavia saranno impegnate rispettivamente contro Vittuone e Spezia.

Domenica 13 novembre ore 11

Su Planu-Città di Pontedera (Benestante di Aprilia)

Domenica 13 novembre ore 14.30

Vittuone-Pavia (Spedale di Palermo)

Fiamma Monza-Angelo Baiardo (Saccà di Messina)

Spezia-Orobica Bergamo (Tassano di Chivasso)

Freedom-Independentiente Ivrea (Fichera di Milano)

Pro Sesto-Real Meda (Matina di Palermo)

Domenica 13 novembre ore 18

Lucchese-Pinerolo (Vincenzi di Bologna)

Riposa: Azalee Solbiatese

Partite e arbitri Serie C femminile decima giornata Girone B

Turno di campionato casalingo nel Girone B per le cocapoliste Bologna e Meran. Le emiliane sono attese dall’impegno contro il Vlllorba, mentre le altoatesine cercheranno i tre punti contro il Portogruaro.

Domenica 13 novembre ore 14.30

Venezia-Riccione (Faye di Brescia)

Orvieto-Lumezzane (Giordano di Grosseto)

Lebowski-Padova (Capoccia di Perugia)

Vicenza-Sambenedettese (Piccolo di Pordenone)

Bologna-Villorba (Leotta di Acireale)

Jesina-Rinascita Doccia (Guitaldi di Rimini)

Triestina-Venezia (D’Agnillo di Vasto)

Meran-Portogruaro (Cevenini di Siena)

Partite e arbitri Serie C femminile decima giornata Girone C

Nel Girone C, la capolista Res Women se la dovrà vedere con il Cosenza, con il match che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND (visione gratuita). Per il resto spicca lo scontro diretto fra Chieti e Lecce, inseguitrici delle capitoline.

Domenica 13 novembre ore 14.30

Grifone-Academy Sant’Agata (Giallorenzo di Sulmona)

Cosenza-Res Women (Montanaro di Taranto)

Chieti-Lecce Women (Gagliardi di San Benedetto del Tronto)

Roma-Cantera Adriatica (Cardella di Torre del Greco)

Independent-Frosinone (Petraglione di Campobasso)

Matera-Ludos (Valentini di Brindisi)

Domenica 13 novembre ore 15.30

Vis Mediterranea-Crotone (Torreggiani di Civitavecchia)

Domenica 13 novembre ore 17

Trastevere-Salernitana (Aldi di Lanciano)

