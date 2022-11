Risultati Serie B femminile 8^ giornata. Ravenna, Chievo e San Marino a raffica

Risultati e marcatori di tutte le partite dell’ottava giornata del campionato di Serie B donne 2022/2023. Vittorie importanti per Napoli e Ternana

Nell’ottava giornata di campionato di Serie B femminile, la capolista Lazio non stecca e mantiene la testa della classifica grazie al successo sull’Apulia Trani che invece rimane ancora al palo. Fra le inseguitrici, passo falso del Cesena, mentre vincono Napoli e Cittadella.

Risultati Serie B Apulia Trani-Lazio 1-3

Tre punti importanti per la Lazio che vince in casa dell’Apulia Trani e mantiene la vetta in solitaria della classifica di Serie B. Inoltre, le ragazze guidate da Catini mantengono tutti i primati (anche miglior attacco e miglior difesa). Tornando al match, le biancocelesti passano in vantaggio al 15′ con Castiello, raddoppiano al 33′ con Chatzinikolau e servono il tris con Visentin al 65′ dopo che l’Apulia Trani aveva dimezzato il gap con il gol di Morucci.

Sintesi Serie B Cittadella-Genoa 3-0

Arriva un’altra sconfitta per il Genoa Women, questa volta per mano del Cittadella secondo della classe che si impone 3-0 fra le mura amiche. Le venete sbloccano la gara al 27′ con Kongouli che, lanciata da Benedetti, supera il portiere genoano con un pallonetto, e raddoppiano con Begal al 29′. Nella ripresa il Cittadella serve anche il tris con Ambrosi al 30′.

Serie B Napoli-Brescia 4-2

Affermazione in rimonta per il Napoli che supera 4-2 il Brescia. Le Leonesse sono le prime a portarsi avanti grazie al calcio di rigore procurato e trasformato da Luana Merli al 10′, ma già pochi minuti più tardi, le partenopee piazzano l’uno-due che vale il sorpasso. Fra il 14’ e il 17’, Ferrandi e Tui siglano prima l’1-1 e poi il 2-1. Nella ripresa il Napoli dilaga con Gomes (68′) e Mauri (87′), con la solita Luana Merli che aveva provato a riaprire il match con il provvisorio 3-2.

Risultati Serie B ottava giornata

Nelle altre partite, si registrano le vittoria di Chievo Verona e Ternana, che ora si trovano a tre lunghezze dalla seconda piazza. Le venete si sono imposte sull’Arezzo, le umbre in casa del Cesena. Di seguito tutti i risultati e marcatori delle gare dell’ottava giornata.

Apulia Trani-Lazio 1-3 15’ Castiello (L), 33’ Chatzinikolau (L), 48’ Morucci (A), 65’ Visentin (L)

Cesena-Ternana 1-3 10’ Spyridonidou (T), 40’ Distefano (C), 45’+1′ Di Criscio (T), 90’+7′ Labate (T)

Chievo Verona Women-Arezzo 4-0 Dallagiacoma (C), Ferrato (C), Ferrato (C), Alborghetti (C)

Cittadella-Genoa 3-0 27’ Kongouli (C), 28’ Begal (C), 75’ Ambrosi (C)

Napoli Femminile-Brescia 4-2 10’ rig. L. Merli (B), 14’ Ferrandi (N), 17’ Tui (N), 68’ Gomes (N), 71’ L. Merli (B), 87’ Mauri (N)

Sassari Torres-San Marino Academy 0-4 23’ Marengoni (SM), 34’ Ladu (SM), 41’ Barbieri (SM), 90’+3’ Zito (SM)

Tavagnacco-Ravenna 1-4 2’ Andreoli (T), 5’ Burbassi (R), 20’ aut. Donda (R), 67’ Carrer (R), 80’ Mariani (R)

Trento-Hellas Verona 2-2 2’ Kuenrath (T), 4’ Ledri (V), 64’ Croin (V), 90’+5’ aut. Tonelli (T)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile 2022/23

La nona giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 si disputerà domenica 20 novembre con fischio d’inizio fissato per le 14.30 salvo successive variazioni.

Domenica 20 novembre ore 14.30

Arezzo-Sassari Torres

Brescia-Chievo Verona

Genoa-Trento

Hellas Verona-Napoli Femminile

Lazio-Cittadella

Ravenna-Apulia Trani

San Marino Academy-Cesena

Ternana-Tavagnacco

