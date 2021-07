Dal 23 luglio all’8 agosto Rai 2 trasmetterà uno speciale dedicato alle Olimpiadi di Tokyo. Ecco il programma.

Tokyo 2020 sarà trasmessa anche da Rai 2 con il contributo di Raisport. Le Olimpiadi che per la prima volta nella storia si disputeranno senza pubblico a causa della pandemia saranno coperte dalla Tv di stato con alcune dirette, cronache, interviste e quattro rubriche dedicate. Ecco tutte le info.

Quando inizia Tokyo 2020, il programma Rai

I giochi olimpici inizieranno il 23 luglio con la cerimonia di premiazione che vedremo dalle ore 13,00 alle 16,30 e si chiuderanno il giorno 8 agosto sempre alla stessa ora. Dal 24 iniziano i programmi Rai che vi faranno vivere le Olimpiadi con speciali dedicati, alcune gare in diretta, notizie in tempo reale e curiosità.

La prima settimana sarà appannaggio nuoto dove vedremo Federica Pellegrini, Simona Quagliarella e tutti gli altri nuotatori italiani. Nella seconda ci saranno speciali e trasmissioni dedicate all’atletica. Tuttavia tutte le discipline sportive verranno coperte ogni giorno con una programmazione ricca di programmi e ospiti come Sara Simeoni.

Tuttavia la Rai non ha i diritti per lo streaming, quindi dovrà trasmettere solo tramite canale terrestre o satellite. Questo significa che non sarà possibile guardare le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 tramite Smartphone o su Ray Play. Sono garantiti comunque 200 ore di programmi su Ri Sport.

Dove vedere le Olimpiadi

Per vedere i giochi Olimpici dovete pagare. I diritti sono di Discover, unica emittente che trasmette tutto l’evento sportivo. In aggiunta c’è anche Amazon Prime su cui trovate anche Discover in questo caso a pagamento, mentre Sky non trasmette le Olimpiadi. Gli abbonati a Tim Vision invece vedranno i giochi olimpici senza pagare e potranno usufruire delle 3000 ore di programmi previsti.

Tornando all’offerta Rai Tokyo 2020, durante lo speciale dedicato alle Olimpiadi non mancheranno programmi a tema musicale sempre in linea con lo sport, e naturalmente i Tg sportivi.

