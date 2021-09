Juventus – Chelsea I Partita Champions mercoledì ore 21.00 su Amazon Prime

Juventus Vs Chelsea è la seconda partita di Champions league che viene trasmessa in streaming e gratis da Amazon Prime video. Di seguito tutti i dettagli sulla diretta, pre-partita e post partita del match tra i bianconeri contro la squadra inglese

Dopo il debutto della scorsa settimana che ha dato una vera lezione di streaming Tv a DAZN, tornano le partite di Champions League su Amazon Prime video. Domani verrà trasmessa in diretta live e in esclusiva la partita della Juventus Vs il Chelsea. Ecco tutti i dettagli da sapere oltre a come vedere la partita se non siete abbonati a Prime video.

Juventus – Chelsea partita gratis su Amazon Prime video

Per il secondo appuntamento di UEFA Champions League, Patrice Evra fa il suo esordio nella rosa di commentatori ed esperti di Prime Video, che vedrà tra gli altri protagonisti in diretta da Torino Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola.

La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Ad animare l’highlight show post-partita a partire dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Per quanto riguarda il pre – partita ci sarà la trasmissione Oltre i titoli” condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Juventus – Chelsea sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e Bugo.

Questo è quanto offre Amazon gratis Prime video a tutti i suoi abbonati. In sintesi le partite per chi è cliente del colosso di proprietà del miliardario Bezos, non si pagano. Chi invece non ha l’abbonamento può iscriversi e fare la prova gratuita di un mese e poi pagare 3,99 euro mese per vedere film serie Tv, ascoltare musica, oltre a fare shopping e la spesa online. Insomma Amazon oramai vi offre tutto a meno di 40 euro l’anno.

Come si vedono le partite su Prime video

C’è una sostanziale differenza tra la qualità offerta da Prime e i disagi che ha creato DAZN durante alcune partite di serie A. Quindi se amate lo sport del calcio il consiglio è quello di iscriversi. Provare non costa e inoltre vi fa capire come le partite streaming in Italia si possono fare e vedere, se fatte bene.

E infine se a voi non interessa il calcio ma a vostro marito si, mentre lui guarda la partita potete sempre fare un giro sul market place di Amazon dove tra scarpe vestiti e trucchi, oltre a prodotti per la casa, qualcosa da comprare si trova sempre

