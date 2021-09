Milan vs Atletico Madrid, partita Champions oggi. Formazioni.

Il Milan stasera a San Siro per il secondo match di Champions League. Una partita importantissima per mantenere intatte le chance di arrivare al secondo posto del girone. Di seguito, modulo formazioni e programma Tv

Champions League, gruppo B seconda giornata: Milan vs Atletico Madrid – In un girone durissimo, e dopo la sconfitta subita ad Anfield Road dal Liverpool, il Milan non può permettersi di fare calcoli. La partita contro l’Atletico Madrid è fondamentale per puntare all’accesso alla seconda fase di Champions League, o se non altro al terzo posto nel girone che può valere l’Europa League.

Milan – Atletico Madrid, il match e le formazioni

Il Milan resta in formazione d’emergenza. Ieri Zlatan Ibrahimovic non ha preso parte all’ultimo allenamento, i tempi di recupero del fuoriclasse a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille si preannunciano più lunghi. Ibra non rientrerà prima del ritorno in campo dopo la sosta del campionato. Recuperato Kjaer dopo il problema muscolare accusato la settimana scorsa, presente anche Giroud, pur non al 100%. Florenzi è in dubbio. Sicuramente assenti Krunic e Bakayoko.

Simeone dovrà fare a meno dello squalificato Savic che sarà sostituito da Hermoso, riconfermati in attacco Griezmann e Suarez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone.

Milan vs Atletico Madrid, statistiche e programma TV

Due soli precedenti in Europa negli scontri diretti tra Milan e Atletico Madrid: risalgono agli ottavi di finale di Champions League del 2014, l’ultima edizione giocata dai rossoneri prima del ritorno nella massima competizione europea di questa stagione. Vittoria esterna dei colchoneros a San Siro con gol di Diego Costa ribadita anche a Madrid, 4-1. E Milan eliminato.

L’Atletico all’esordio è stato bloccato in casa dal Porto 0-0 ed è reduce dalla sconfitta in campionato, 1-0, contro l’Alaves, la prima di questa stagione nella Liga spagnola. La squadra di Simeone è quarta in campionato, 14 punti in sette partite, a tre lunghezze dalla capolista Real, imbattuta.

Milan vs Atletico Madrid si gioca alle 21.00 a San Siro, Milano. Arbitra il turco Cuneyt Cakir. La partita sarà trasmessa in diretta su SKY (canali 201 e 252). Il match sarà disponibile in streaming su SkyGo e NOW Tv e Infinity.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli e Brahim Diaz prima del match contro l’Atletico