Inter-Real Madrid la partita di stasera su Amazon prime

Inter Real Madrid su prime video. Ecco quello bisogna sapere per vedere la partita di Champions League di stasera: orario e telecronaca.

Inter contro Real Madrid, la partita di Champions League 2021-22, verrà trasmessa questa sera in esclusiva su Amazon Prime Video. Gli abbonati potranno guardare la partita in streaming sulla piattaforma, fruendo della qualità di trasmissione in 4K con HDR.

Vediamo tutte le informazioni da conoscere per godersi al meglio questo evento, calcistico e non solo.

A che ora gioca Inter-Real Madrid su Prime Video

Il calcio d’inizio della partita è previsto ore 21:00 di questa sera, mercoledì 15 settembre 2021. Ma i tifosi dell’Inter e tutti gli appassionati di calcio, potranno seguire l’evento, già con il pre partita live dalle ore 19:30, dove si scopriranno tutte le novità sulle formazioni e le ultime sui nerazzurri.

In studio condurrà lo show Giulia Mizzoni, affiancata nel commento da tre famosi ex giocatori nerazzurri: Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf.

Inter Real Madrid, telecronaca e highlights partita champions

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini (ex calciatore del Milan). Il commento sugli episodi arbitrali e le decisioni del Var è affidato a Gianpaolo Calvarese (ex fischietto italiano). Inoltre, ci saranno inviati da bordo campo come Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato.

Per finire post partita con gli highlights animati da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad uno spettacolo di calcio unico sull’app di Prime Video.

L’Inter guidata da Simone Inzaghi, ce la metterà tutta per battere gli spagnoli del Real Madrid, allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Carlo Ancelotti. Agli spettatori non resta che godersi l’incontro, l’analisi e i commenti dei protagonisti della Champions League 2021-22, la coppa per club più importante d’Europa.

