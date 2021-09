Inter-Real Madrid Champions: formazioni e dove vedere la partita più attesa di stasera

La sfida tra Inter e Real Madrid si può tranquillamente definire un ‘superclassico’ di Champions League, la sfida più prestigiosa di questo primo turno della fase a gironi. Vediamo a seguire le formazioni, il Real Madrid oggi, a che ora si gioca e il debutto di Amazon Prime in Champions



Champions League, primo turno: Inter-Real Madrid – Tanta attesa per la sfida tra Real Madrid e Inter in programma questa sera a San Siro (ore 21), una delle partite in assoluto più affascinanti nel panorama del calcio europeo e mondiale.

Inter-Real Madrid, le formazioni

Non è sicuramente un inizio facile per l’Inter che pesca la squadra più vincente nella storia della Champions League, alle prese con una delicata ristrutturazione tecnica. L’Inter ancora una volta dovrà fare i conti con le assenze: Sensi, uscito malconcio dalla partita di domenica contro la Sampdoria, sarà fermo non meno di un mese. Al suo posto Bastoni. Dimarco dovrebbe rientrare nell’undici titolare dove dovrebbe esserci spazio anche per Dumfries. Davanti confermata la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Non c’è Gareth Bale nel Real di Carlo Ancelotti, che deve rinunciare anche ad Alaba e Kroos.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

La squadra del Real Madrid

Come l’Inter anche il Real Madrid ha completamente cambiato progetto dopo la deludente gestione di Zinedine Zidane che lo scorso anno ha bucato praticamente tutti gli appuntamenti di rilievo della stagione. Il Real ha puntato tutto su un cavallo di ritorno, Carlo Ancelotti, un tecnico che conosce come pochi altri il calcio e le squadre italiano. L’inizio è stato complicato. Il Real vince, tre vittorie in quattro partite di Liga, l’ultima delle quali è un eloquente 5-2 al Celta Vigo, ma subisce parecchi gol. Ben sei nelle prime quattro partite di campionato.

Il Real non rappresenta un ricordo felice per l’Inter che lo scorso anno ha salutato fin dalla fase a gironi proprio a causa delle sconfitte subite dalle Merengues: quattro partite perse dai nerazzurri negli ultimi cinque scontri diretti.

Inter-Real Madrid dove vedere la partita

Inter-Real Madrid si gioca alle ore 21.00 di oggi allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra il tedesco Daniel Siebert, assistenti Rafael Foltyn e Christian Gittelmanm. Quarto uomo Daniel Schlager. Marco Fritz alla VAR (assistente Hans Osmers).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime video che detiene in esclusiva i diritti delle migliori partite della Champions

Handanovic e Simone Inzaghi, nella conferenza stampa prima del match contro il Real Madrid