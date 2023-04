Gli spaghetti al limone cremosi si preparano senza panna. Ecco come fare la migliore ricetta di pasta con limone semplice fresca e leggera.

Questa ricetta di spaghetti al limone è fatta con lo stesso condimento dei tagliolini e non comprende tra gli ingredienti la panna, in quanto la ricetta originale della pasta al limone non contempla latticini.

Per cucinare il condimento di primo piatto veloce servono solo 2 ingredienti fondamentali: limoni biologici e burro, a cui andemo ad aggiungere olio ed erbe aromatiche

La riuscita di questa pietanza dipende molto dalla tecnica di cottura che useremo, quindi per ottenere la consistenza giusta e la cremosità desiderata, dobbiamo risottare la pasta con la salsa di limone.

Ecco la ricetta completa per cucinare degli ottimi spaghetti, veloci leggeri e profumati e – che puoi servire come primo piatto estivo accompagnato da un secondo di pesce.

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 10 minuti

Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti

1 limone biologico grande (meglio se di Amalfi)

50 g di burro

Olio extravergine

Prezzemolo fresco tritato 1 cucchiaio

Sale

Come fare gli spaghetti al limone senza panna

Il procedimento di questo primo piatto è veramente semplice: lava prima il limone asciugalo bene e grattuggia solo la scorza. Spremi il succo e metti da parte.

In una pentola capiente porta a ebollizione abbondante acqua salata

Nel frattempo prendi una padella antiaderente e fai sciogliere il burro a fuoco dolce con un cucchiaio di olio e più della metà della scorza del limone grattugiato. Quindi versa il succo. E lascia sul fuoco per soli 5 minuti

Nel frattempo cuoci gli spaghetti e toglili a meta cottura con l’apposito cucchiaio forato. Mettili nella padella in cui hai preparato la salsa, aggiungi un mestolo dell’acqua di cottura della pasta e continua a cuocere mescolando. Se serve, aggiungi un pochino di acqua nella pasta.

Gli spaghetti al limone sono pronti, prima di servire spolvera con il resto dell’agrume grattugiato e il prezzemolo fresco tritato.

Conservazione e consigli

La pasta al limone è una pietanza semplice ma diventa un piatto abbastanza raffinato se preparato con i tagliolini all’uovo. In questo caso devi diminuire le dosi e i tempi di cottura.

Per quanto riguarda la conservazione, a differenza di altre paste avanzate con cui è possibile fare gratin o sformati, quella al limone se avanza devi riciclarla subito, ad esempio facendo una semplice frittata di pasta.

E infine se vuoi un piatto al limone che profuma d’estate, sostituisci il prezzemolo con il basilico.

