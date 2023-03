Pensioni per lavori gravosi, come e quando fare domanda nel 2023. Perché è importante rispettare la scadenza per la richiesta di pensione anticipata.

Pensioni lavori usuranti 2023. I lavoratori che svolgono mestieri particolarmente faticosi possono andare in pensione a 61 anni e 7 mesi, a patto di rispettare gli attuali requisiti previsti dalla legge. Chi raggiunge l’età richiesta per la pensione anticipata entro il 2024 deve però presentare domanda fin da ora, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Circolare Inps n.1100 del 21/03/2023.

Ecco allora come presentare istanza all’Inps, fino a quando si può inviare e cosa succede se non si rispettano i termini.

Scadenza domanda pensione lavori gravosi, Circolare Inps

Chi vuole accedere alla pensione anticipata per lavori usuranti, deve presentare richiesta entro il primo maggio 2023 come comunicato dall’Inps. Possono inviare l’istanza tutti coloro che rientrano nella lista dei lavori gravosi 2023 e che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (61 anni e 7 mesi più 35 contributivi) nel 2024.

Oltre a svolgere determinate mansioni considerate usuranti e avere il requisito anagrafico, è necessario che il richiedente abbia svolto per almeno 7 degli ultimi 10 anni questa occupazione o per metà dell’intera vita lavorativa. In presenza di tali condizioni si può presentare richiesta per il prepensionamento. Vediamo come e quali documenti servono di seguito.

Pensioni lavori gravosi, come fare richiesta

Per andare in pensione bisogna rispettare la scadenza della comunicazione lavori usuranti 2023, cosa diversa rispetto alla domanda di pensione tradizionale. Questa istanza può essere inviata esclusivamente online sul sito internet www.inps.it, corredata con il modulo AP45 che trovare fra quelli disponibili nella moduli del portale.

Alla richiesta bisogna allegare i seguenti documenti necessari a riconoscere il lavoro svolto come usurante:

busta paga

libretto del lavoro

ordine di servizio

lettera di assunzione

ogni altro documento individuato dal decreto ministro del lavoro 20/09/2017.

Una volta ricevuto l’ok dall’Inps, sarà possibile fare la tradizionale domanda di pensione anticipata nel 2024, fruendo dell’anticipo riservato ai mestieri gravosi.

Cosa succede se si invia la domanda dopo la scadenza

La richiesta si può inviare anche oltre il termine del primo maggio 2023, ma questo comporta l’allungamento dei tempi per la pensione. In altre parole il diritto scatta con uno, due o tre mesi di ritardo a seconda dei casi. La durata del differimento dipende dalla data entro cui si mandano i documenti necessari. In particolare sarà pari a:

1 mese inviando l’istanza dal 2 maggio al 1° giugno

2 mesi per richieste effettuate dal 2 giugno al 31 luglio

3 mesi per quelle che arrivano dal 1° agosto in poi.

Queste le ultime sulla pensione anticipata, in attesa di novità dal governo sulla nuova legge sui lavori gravosi 2024 che dovrebbe rientrare nella prossima riforma. Stando alle novità dell’ultima ora la platea di beneficiari potrebbe essere allargata, includendo altre categorie lavorative. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Ricapitolando, abbiamo visto i chiarimenti inps sulla domanda di pensione per lavori usuranti. Chi matura i requisiti per il prepensionamento nel 2024 deve presentare richiesta all’Inps entro il 1° maggio 2023. L’istanza si invia online allegando tutti i documenti necessari a provare che si svolge un mestiere gravoso.

