Pensioni, lavori gravosi e usuranti. Lista aggiornata

Pensioni, ecco la nuova lista dei lavori usuranti. Come cambia l’Ape Sociale con la riforma pensione 2022.

Pensioni lista usuranti. Come già spiegato in un recente articolo, la commissione che studia come ampliare la platea di beneficiari dell’Ape Sociale, ha individuato un nuovo elenco di mansioni gravose. In totale sono 203, a dispetto delle sole 15 attualmente previste. Vediamo quali sono.

Nuovo elenco lavori usuranti

La nuova lista dei lavori gravosi è ben più ampia rispetto a quella attualmente in vigore. Ecco alcune delle mansioni indicate nel rapporto:

badanti e colf

benzinai

bidelli

conduttori di bus e tram

conduttori di macchinari in miniera

cassieri

commessi

forestali

insegnanti delle scuole elementari

magazzinieri

falegnami

operatori sanitari qualificati

saldatori

portantini

tassisti

valigiai.

Queste le mansioni individuate dalla commissione lavori guidata da Damiano, che configura una sorta di Super Ape Sociale. Ora verranno sottoposte al vaglio del governo, che dovrà decidere quali includere nella riforma pensioni 2022. L’obbiettivo è di non gravare troppo sulle casse dello stato. In altre parole, alcune potrebbero non rientrare nella nuova misura.

Lista lavori gravosi 2021

Attualmente invece, la lista dei lavori usuranti già esistente è la seguente:

1- Operai dell’edilizia, della manutenzione degli edifici e dell’industria estrattiva.

2- Conduttori di mezzi pesanti e camion.

3- Conduttori di gru o macchinari per le costruzioni.

4- Conciatori di pelli e pellicce.

5- Facchini e lavoratori che spostano merci.

6- Conduttori di convogli ferroviari.

7- Insegnanti delle scuole d’infanzia e nei nidi.

8- Personale che assiste soggetti non autosufficienti.

9- Personale sanitario e ostetriche ospedaliere che lavorano in turni.

10- Operatori ecologici, raccoglitori e separatori di rifiuti.

11- Personale addetto ai servizi di pulizia.

12- Operai dell’agricoltura e zootecnica.

13- Operai della pesca e pescatori in acque interne.

14- Marittimi imbarcati e personale viaggiante di trasporto marino.

15- Siderurgici e lavoratori del vetro ad alte temperature.

Insomma, con la nuova lista di lavori usuranti, le categorie lavorative incluse nell’ape sociale nel 2022 aumenterebbero. Dai bidelli ai commessi, passando per forestali ed altri. Tuttavia, la pensione anticipata sarebbe garantita solo rispettando i requisiti previsti. Non resta quindi che attendere le decisioni dell’esecutivo per conoscere tutte le categorie ammesse a questo nuovo scivolo.

