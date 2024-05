Pensione di giugno, quando arriva e cosa cambia nel cedolino. Gli aumenti sono solo per pochi, mentre le tasse per tutti i pensionati.

Ci sono 5 novità per i pagamenti pensioni giugno 2024 che riguardano i pensionati italiani. In particolare aumenti e conguagli visibili già a maggio sul cedolino pensione Inps. Ma non solo, ci sono cambiamenti anche sulle date dei pagamenti. Ecco tutto quello che devi sapere sulla prossima mensilità.

1) Aumento pensioni giugno 2024: a chi spetta

La prima novità riguarda l’incremento dell’importo della pensione, su cui c’è una brutta notizia: spetta solo a pochi pensionati. La maggior parte dei beneficiari infatti ha già ricevuto un incremento dell’importo dovuto alla rimodulazione dell’Irpef che ha abbassato la tassazione, aumentando il netto della pensione.

Tuttavia ci sono ancora alcuni che non hanno ricevuto gli aumenti, a causa dei ritardi nel ricalcolo da parte dell’Inps. Solo in questo caso l’incremento rispetto alle mensilità precedenti arriva con il pagamento di giugno 2024.

2) Trattenute regionali sulla pensione

Quello che invece ci sarà per tutti sono le tasse sulla pensione locali e in particolare quelle previste dalla regione di residenza. Una percentuale applicata sull’importo lordo della mensilità, che ne riduce il netto percepito. Solitamente si tratta di alcune decine di euro ogni mese (ma dipende dai casi), che trovate nella voce del cedolino presente nello screenshot qui allegato a titolo di esempio.

3) Addizionali comunali

Non solo regionali, ma anche le trattenute comunali si pagano in questa mensilità. Anche qui si tratta di una somma prelevata sul lordo della pensione, stabilita in base alle leggi del comune dove vivete. Di solito si tratta di qualche decina di euro, ma l’importo solitamente è più basso rispetto a quelle regionali. Tuttavia è diverso a seconda dei casi, in altre parole non è una somma fissa.

4) Cedolino pensioni giugno da quando

Il cedolino di giugno sarà visibile online sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali Spid o Cie, intorno al 20 maggio o nei giorni seguenti. Nello specifico il nuovo pagamento disposto con importi e tutte le voci dei conguagli (regionali e comunali) è disponibile nella settimana compresa fra lunedì 20 e domenica 27 maggio 2024.

5) Date pagamento pensioni giugno 2024

La particolarità di questo mese è che il primo giugno è sabato, mentre il 2 domenica (oltre che la festa della Repubblica). Di conseguenza gli accrediti della pensione tramite bonifico, bancario o postale, arrivano lunedì 3 giugno sul conto corrente del destinatario.

Chi invece la preleva in contanti alle poste, potrà ritirarla secondo il calendario previsto dagli uffici postali. A partire da sabato 1 giugno (mattina) fino presumibilmente a mercoledì 5 giugno. Le date ufficiali saranno comunicate da Posteitaliane nei prossimi giorni, come ogni mese.

Abbiamo visto tutte le novità sulle pensioni giugno 2024. In breve, gli aumenti non ci sono per tutti i pensionati, mentre le tasse da pagare si. I pagamenti Inps invece arrivano dal 3 giugno, salvo eccezioni.

