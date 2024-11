Pensioni più alte a dicembre 2024 con la tredicesima: a chi spettano e perché. Le novità su importi e cedolino pensione.

Il pagamento pensioni dicembre 2024 ha un importo maggiore perché non ci sono le trattenute. Ma questo non è l’unico motivo dell’aumento della pensione per la prossima mensilità. Vediamo quali sono le ragioni che rendono l’assegno di dicembre più vantaggioso per i pensionati italiani.

Pensioni dicembre 2024: assegno più ricco

L’aumento delle pensioni per questa mensilità è dovuta all’assenza di addizionali Irpef, regionali o comunali applicate nei mesi precedenti. In pratica le tasse sulla pensione, che si applicano sul lordo, non ci sono e il netto dell’assegno è più alto.

Le imposte non sono previste perché le rate del 2024 sono terminate (in totale sono 11 e vanno da gennaio a novembre escludendo l’ultima mensilità dell’anno). Quindi le prossime trattenute verranno applicate dal 2025.

Pagamento pensioni dicembre e tredicesima

L’importo della pensione di dicembre è più alto anche per l’accredito della tredicesima mensilità. Si tratta di un assegno ulteriore che spetta a tutti i titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità o assegno sociale.

L’importo è pari a una mensilità ordinaria e il saldo avviene lo stesso giorno della pensione di dicembre. Quindi per esempio se la vostra pensione è pari a 1.000 euro, solo per questo mese l’importo sarà doppio ossia 2.000 euro. Eventuali variazioni del totale dipendono dalla presenza di detrazione d’imposta pagate nei mesi precedenti dai pensionati. Quindi se l’importo della 13esima è leggermente più basso nel cedolino la ragione è questa.

Pensioni dicembre 2024 data pagamento poste

Le pensioni di dicembre, compresa la tredicesima, saranno accreditate entro i primi giorni del mese. Chi riscuote la mensilità in contanti presso gli uffici postali potrà farlo a partire dal primo giorno utile di dicembre seguendo il calendario di poste italiane. Queste le probabili date dei pagamenti (le lettere indicano le iniziali del cognome dei beneficiari):

2 dicembre: A – B

3 dicembre: C – D

4 dicembre: E – O

5 dicembre: P – R

6 dicembre: S – Z

Quando arriva il pagamento pensione in banca

L’accredito INPS tramite bonifico avviene lunedì 2 dicembre, visto che il primo giorno del mese non è bancabile. L’importo sarà visibile in questa giornata, al più tardi martedì 3 dicembre a seconda dei tempi necessari al vostro istituto di credito per elaborare il pagamento.

In sintesi le pensioni dicembre 2024 porta buone notizie per milioni di pensionati in Italia, grazie a un assegno più alto e libero da trattenute. L’importo aumenta anche grazie alla tredicesima, che consentirà di gestire le spese natalizie e di fine anno con più serenità. Anche se restano ancora molte le persone che percepiscono pensioni minime non sufficienti per fronteggiare il caro vita.

