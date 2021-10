Pensioni di vecchiaia 2022. Le ultime sui requisiti

Pensioni di vecchiaia 2022. Ecco come cambiano i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità fino al 2024. Ultime notizie sul pensionamento.

Pensioni di vecchiaia. I requisiti per accedere alla pensione di anzianità non cambieranno nel 2022, visto il mancato aumento della speranza di vita nel nostro paese. E anche nel biennio successivo (2023-2024) l’età pensionabile dovrebbe restare invariata, in base alle ultime notizie sulle pensioni.

Vediamo allora perché i requisiti per accedere al trattamento previdenziale Inps non dovrebbero aumentare nei prossimi anni.

VEDI ANCHE: PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE CON E SENZA CONTRIBUTI

Età pensionabile non aumenta fino al 2024?

Come spiega il sito Pensionioggi, non solo nel 2022, ma anche nel 2023 e 2024 si potrà accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti attualmente previsti (almeno 67 anni di età anagrafica).

Il motivo è dovuto al mancato aumento della speranza di vita in Italia, a causa della pandemia che ha ridotto l’aspettativa media a 82 anni nel 2020 (-1,2 anni rispetto all’anno precedente). In particolare l’aspettativa per gli uomini si attesta a 79,7 anni, mentre per le donne a 84,4 anni. Questi dati sono certificati dal 22° rapporto della ragioneria dello stato, che riporta le previsioni nel medio e lungo periodo delle spese pensionistiche in Italia.

Questo dato è importante visto che i requisiti pensionistici sono agganciati alla speranza di vita Istat. In altre parole quando questa aspettativa cresce, lo fa anche l’età pensionabile, come già avvenuto nei precedenti adeguamenti. Ora i nuovi dati dovrebbero consentire di accedere alla pensione di vecchiaia a 67 fino al 31 dicembre 2024, ma per averne l’ufficialità bisognerà attendere un apposito decreto interministeriale che arriverà entro fine anno.

Pensione lavori gravosi 2022

I requisiti per l’età pensionabile dovrebbero tornare a salire dal 2025 in poi, con incrementi di 3 mesi alla volta (arrivando a 68 anni nel 2031 in base alle previsioni). Ma c’è una categoria che ha diritto a uno sconto strutturale sull’età pensionabile fin qui riportata, vale a dire quella dei lavori gravosi. A tal proposito il governo Draghi sta pensando di ampliare la platea dei beneficiari all’interno della Legge di bilancio 2022.

Quando si va in pensione con lavori usuranti nel 2022 Pensione anticipata lavori usuranti, requisiti 2021. Quali sono i lavori gravosi riconosciuti dall’Inps e la nuova lista per il 2022?

Oltre a questo si lavora anche su altre possibili novità in tema di pensioni anticipate, per consentire ai lavoratori di non essere costretti ad attendere i requisiti previsti dalla pensione di vecchiaia. Ma al riguardo il dibattito è ancora in corso e si avranno maggiori certezze solo dopo l’approvazione finale della manovra, prevista entro il 31 dicembre 2021.

Queste le ultime news sui requisiti per la pensione di vecchiaia 2022 e negli anni seguenti. In sintesi, anche nel biennio 2023-2024 l’età pensionabile in Italia non dovrebbe aumentare, in base ai dati sulle aspettative di vita.

VEDI ANCHE: