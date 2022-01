Pensione febbraio 2022 quando viene pagata alle poste

Pensione febbraio 2022 poste italiane. Quando arriva il pagamento delle pensioni di febbraio negli uffici postali. Date e calendario pagamenti anticipati.

Quando viene pagata la pensione di febbraio 2022? Vista la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, decisa dal governo Draghi, anche i pagamenti pensioni di febbraio arriveranno in anticipo presso gli uffici postali.

Ecco allora le date di pagamento della mensilità di febbraio, con il possibile calendario giorno per giorno, in base alle ultime news.

Date pagamento pensioni febbraio 2022 alle poste

Come accaduto negli ultimi mesi, anche il pagamento della mensilità di febbraio 2022 arriva in anticipo da Poste italiane. In particolare, l’erogazione del trattamento avverrà negli ultimi giorni del mese di gennaio, per chi la riceve presso gli uffici postali.

In base a quanto successo nei mesi precedenti i pagamenti dovrebbero essere effettuati dal 26-27 gennaio al primo febbraio 2022. Questo seguendo un calendario definito in ordine alfabetico, a seconda della prima lettera del cognome dei beneficiari, per evitare pericolosi assembramenti negli uffici.

Quindi ad esempio il primo giorno l’assegno potrà essere ritirato dai pensionati il cui cognome inizia per A e B, a seguire tutti gli altri. Presumibilmente quindi i destinatari con il cognome che inizia dalla S alla Z, riceveranno il pagamento il primo febbraio.

Calendario pagamento pensioni febbraio 2022

Al momento il calendario con le date ufficiali non è ancora stato comunicato. Tuttavia Inps e Poste italiane ne daranno opportuna informazione prossimamente, sui loro siti internet. Di solito il calendario esatto arriva introno al 20 del mese. Quindi è probabile che intorno al 20 gennaio o qualche giorno dopo, si conoscerà l’esatto giorno in cui arriverà il pagamento per tutti.

Quel che è certo è però che i pagamenti alle poste avverranno in anticipo. Questo non solo per chi preleva la pensione in contanti, ma anche per quelli che la ricevono tramite uno dei mezzi di pagamento di poste. Come ad esempio carta Postepay Evolution, libretto di risparmio, Postamat o conto Bancoposta.

Pagamento pensione di febbraio 2022 in banca

Per chi riceve l’accredito della pensione tramite bonifico bancario, non ci sarà invece alcun anticipo. Infatti, in questo caso il pagamento dell’Inps avviene durante il primo giorno bancabile del mese. Per la prossima mensilità si tratta di martedì primo febbraio 2022.

Come visto il pagamento pensioni di febbraio 2022 viene effettuato in anticipo alle poste, ovvero negli ultimi giorni di gennaio, per effetto della proroga dello stato di emergenza. Il calendario pagamenti seguirà l’ordine alfabetico e la distribuzione su più giorni, come definito da Poste italiane. Nulla cambia invece per gli accrediti in banca.

