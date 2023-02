Pensioni anticipate. Quando fare domanda per andare in pensione con quota 103 nel 2023. Novità e istruzioni previste dalla circolare Inps.

Pensione anticipata flessibile 2023, al via le domande di prepensionamento all’Inps per i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti previsti dalla legge quota 103. Si tratta di una delle forme di flessibilità in uscita dal lavoro prevista nella manovra finanziaria approvata dal governo Meloni.

Concentriamoci allora su chi ha diritto a richiedere la pensione anticipata flessibile e come, secondo le istruzioni contenute nel messaggio Inps numero 754 del 21-02-2023.

Pensione anticipata flessibile, dove fare domanda

E’ possibile inviare istanza di accesso alla pensione con quota 103 per via telematica tramite i seguenti canali:

sul sito internet www.inps.it inserendo le proprie credenziali di accesso SPID, CIE o CNS. Una volta completato il login vi basterà selezionare le seguenti voci: “Pensione e previdenza” – “Domanda di pensione” – “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da mobile.

da rete fissa o il numero 06164164 da mobile. Mediante i servizi telematici offerti dai patronati.

Se siete in grado di effettuare la procedura online, la via più rapida è quella di completare l’operazione in autonomia. Una volta entrati dovrete inserire tutti i dati e i documenti richiesti automaticamente dalla piattaforma. Al termine di questa procedura l’Inps vi invierà per e-mail il resoconto della vostra richiesta di pensione anticipata. Potrete inoltre verificare lo stato di lavorazione della domanda accedendo al sito.

Viceversa se avete bisogno di aiuto con le pratiche il consiglio è quello di rivolgervi a un caf che completerà la richiesta telematica per voi. In alternativa potete di chiamare il Contact center ai numeri prima citati, per avere tutti i chiarimenti necessari.

Pensione con quota 103 chi può richiederla

Per poter accedere a questa forma di prepensionamento è però necessario aver raggiunto determinati requisiti. In particolare quota 103 è accessibile ai lavoratori dipendenti, nel privato o nel pubblico, e agli autonomi, che entro il 31.12.2022 hanno raggiunto 62 anni di età anagrafica e 41 di contributi versati. In alternativa si può presentare domanda se si raggiungono i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2023.

Ma da quando si può mandare la richiesta online sul sito ufficiale del Inps? Già da ora come fa sapere l’istituto, dopo l’introduzione di un nuovo prodotto che consente di inserire le domande agli interessati.

Quanto tempo ci vuole per la pensione con quota 103

Una volta presentata la domanda, l’accesso alla pensione anticipata flessibile non è immediata. Infatti, questa misura prevede il cosiddetto meccanismo delle finestre per la pensione che consiste in un differimento di 3 mesi per i dipendenti privati e di 6 mesi per quelli pubblici.

Ciò significa che un lavoratore del privato con i requisiti per il pensionamento anticipato maturati entro il 31 dicembre 2022, andrà effettivamente in pensione dal 1° aprile 2023. Mentre un lavoratore del pubblico dovrà attendere il 1° agosto. Se invece i requisiti vengono soddisfatti successivamente le date che soddisfano la finestra per la pensione scalano di 3 o 6 mesi.

In sintesi, le domande per la pensione anticipata flessibile 2023 si possono presentare online sul sito dell’Inps da ora. Ma solo se si possiedono i requisiti previsti dalla legge per il prepensionamento con quota 103. In caso di accettazione della richiesta la pensione inizia a essere erogata dopo la finestra, di durata variabile a seconda della tipologia di lavoratore richiedente.

