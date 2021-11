Pagamento pensioni dicembre poste. Quando pagano pensione e tredicesima

Pagamento pensioni dicembre 2021 Poste italiane. Ecco quando arrivano i pagamenti di dodicesima e tredicesima. Date e calendario poste e banca.

Pagamento pensioni, anche il trattamento pensionistico di dicembre verrà pagato in anticipo alle poste, come già accaduto in precedenza. Infatti, questa modalità di erogazione proseguirà fino a quando sarà previsto lo stato di emergenza nel nostro paese.

Tuttavia questa volta non viene erogata solo una mensilità ai pensionati, ma anche la tredicesima. Vediamo allora le date dei pagamenti previste da Posteitaliane per dicembre 2021.

Pagamenti pensione e tredicesima dicembre, date poste

Anche per la mensilità di dicembre, il pagamento avverrà anticipatamente alle poste, durante gli ultimi giorni del mese di novembre. Nello specifico l’erogazione seguirà un calendario in base all’ordine alfabetico dei beneficiari, dal 25 novembre al primo dicembre 2021.

Al momento Posteitaliane e Inps non hanno ancora ufficializzato le date con la suddivisione lettera per lettera. La comunicazione ci sarà nei prossimi giorni, sui rispettivi siti internet. Tuttavia come durante lo scorso mese è ipotizzabile che il primo giorno toccherà ai beneficiari con il cognome che inizia con A e B, mentre l’ultimo riguarderà quelli dalla S alla Z. Nei restanti giorni tutti gli altri. Ad eccezione di domenica 28 novembre, quando gli uffici postali resteranno chiusi.

Pensioni, quando arriva la tredicesima

Abbiamo visto che il pagamento delle pensioni sarà anticipato negli ultimi giorni di novembre. Ma a differenza delle mensilità precedenti, questa volta ci sarà anche il saldo della tredicesima mensilità. Si tratta di un’ulteriore assegno, calcolato in base al pagamento mensile medio ricevuto in un anno. E’ un trattamento che spetta a tutti i pensionati, indipendentemente dal proprio reddito.

Il suo pagamento arriverà nello stesso giorno della mensilità di dicembre, quindi l’importo maggiorato è erogato in un’unica soluzione. Sarà quindi possibile prelevare queste somme in contanti presso gli uffici postali. Oppure ritirarli tramite Postamat, carta Postepay Evolution, libretto di risparmio o conto Bancoposta.

Ma non è tutto, infatti coloro che percepiscono la pensione minima, riceveranno dall’Inps anche un somma aggiuntiva di 154,94 euro rispetto alla tredicesima.

Pagamento pensioni dicembre 2021 in banca

Anche i pensionati che ricevono il pagamento tramite bonifico bancario, otterranno l’accredito dell’assegno di dicembre e della tredicesima. Tuttavia in questo caso non è previsto alcun anticipo. In altre parole la data dell’erogazione sarà il primo giorno bancabile del mese, vale a dire mercoledì 1 dicembre 2021. In base ai tempi previsti dal vostro istituto l’accredito dovrebbe essere visualizzabile da giorno successivo.

Abbiamo visto che la pensione di dicembre e la tredicesima saranno pagate in anticipo alle poste. Come sempre il calendario assegnerà un giorno diverso in base alla prima lettera del cognome, durante il quale si potranno ritirare entrambi i pagamenti. Nulla cambia invece per gli accrediti in banca.

