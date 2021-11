Pensioni minime dicembre. 154 euro in più oltre alla tredicesima

Pensioni minime. Importo aggiuntivo di 154 euro dall’Inps sulla pensione di dicembre 2021. A chi spetta, come funziona e quali sono i limiti di reddito.

Pensioni minime – chi percepisce il trattamento pensionistico minimo, nella mensilità di dicembre riceverà un somma aggiuntiva sull’importo della pensione. Si tratta di una maggiorazione introdotta dall’art. 70, della legge 388/2000 e corrisposta dall’Inps al pagamento della pensione.

Vediamo allora nel dettaglio a chi spetta questa maggiorazione e quanto ammonta l’importo in base al reddito del pensionato.

VEDI ANCHE: PENSIONE SOCIALE DONNE

Integrazione pensione minima dicembre, beneficiari

Per tutti i pensionati l’assegno di dicembre è più ricco, visto che viene erogata anche la tredicesima mensilità. Ma chi percepisce l’assegno minimo nello stesso mese riceverà una somma aggiuntiva di 154,94 euro.

Si tratta di un’integrazione che spetta ai titolari di tutte le pensioni Inps, tranne nel caso di trattamenti assistenziali (come ad esempio l’invalidità civile). Questo però a patto di avere:

un reddito annuo fino a 6.695,91 €, in misura piena

un reddito compreso fra 6.695,91 e 6.850,85 euro, in misura ridotta.

Maggiorazione pensioni minime dicembre, calcolo importi

In pratica i 154,94 euro in più spettano ai pensionati con reddito fino reddito minimo (6.695,91 €). Mentre per quelli fino a 6.850,85 € l’importo aggiuntivo sarà pari alla differenza con la minima. Quindi ad esempio, chi ha un reddito di 6.750 euro, percepirà circa 100 euro di maggiorazione (visto che la differenza con la soglia è di circa 55 euro).

Inoltre, l’integrazione spetta anche al pensionato con altri redditi, se rispetta i seguenti limiti:

10.043,87 euro per un singolo

20.087,73 euro considerando anche i redditi del coniuge.

Importo aggiuntivo dicembre pensioni, quando arriva

Il trattamento integrativo verrà erogato in automatico dall’Inps nel cedolino di dicembre. In altre parole quando verrà pagato l’assegno di dicembre 2021, che sia alle poste o in banca, arriverà anche questa somma aggiuntiva per gli aventi diritto.

I pensionati che ne hanno diritto, ma che non la riceveranno, potranno farne apposita domanda sul sito internet www.inps.it. Accedendo tramite le proprie credenziali Spid, CNS o CIE.

E’ tutto per quanto riguarda la maggiorazione in arrivo per le pensioni minime a dicembre. In sintesi, oltre alla tredicesima mensilità (che spetta a tutti i pensionati a prescindere) chi possiede i requisiti descritti riceverà 154,94 euro in più. La somma sarà leggermente più bassa in caso di redditi poco più elevati.

VEDI ANCHE: