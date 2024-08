Pensioni 2025, fino a che età si lavora nei prossimi anni. Le ultime ipotesi per andare in pensione più tardi.

La manovra finanziaria pensioni può aumentare l’età pensionabile per i lavoratori. Infatti secondo stime della ragioneria dello stato nei prossimi anni bisogna ritardare l’accesso alla pensione, per una questione economica e per l’aspettativa di vita più lunga. Ora sta al governo Meloni decidere se e quando ci sarà l’aumento dei requisiti per lasciare il lavoro.

Vediamo allora fino a che età si lavora nel 2025 e negli anni seguenti, in base alle ultimissime news.

Pensioni 2025: fino a quando si deve lavorare

Il meccanismo della Legge Fornero prevede l’aumento dell’età per andare in pensione, in base alla crescita dell’aspettativa di vita in Italia. Per questo attualmente le pensioni di vecchiaia richiedono 67 anni e 7 mesi di età. Ma in futuro si potrebbe lavorare fino a 70 anni, in base alle previsioni fornite dalla Ragioneria dello stato.

Una soluzione che per quanto impopolare è inevitabile perché serve a garantire la stabilità del sistema pensionistico italiano. Tuttavia l’arrivo a questa soglia sarà graduale. Ciò significa che prima di arrivare a questa soglia probabilmente prima il requisito aumenterà a 68 o 69 anni. Solo successivamente, in presenza di un aumento delle aspettative di vita, si arriverà anche a 70.

Aumento età per la pensione da quando?

Per quanto riguarda i requisiti della Legge Fornero, al momento l’ipotesi più probabile è che l’innalzamento ci sarà solo dal 2026 o dal 2027. Quindi non subito, nonostante le osservazioni della ragioneria dello Stato. Il motivo è che l’esecutivo non vuole modificare ora il sistema pensionistico italiano, visto il poco tempo e le risorse a disposizione.

Il mancato aumento dell’età pensionistica nel 2025 sarebbe supportata anche dalle stime sulle aspettative di vita, al momento non previste al rialzo dopo i problemi legati alla pandemia. Tuttavia per avere la certezza di queste informazioni (come sempre in questi casi) bisognerà attendere l’approvazione della manovra finanziaria pensioni, in calendario entro fine anno.

Finanziaria pensioni: cosa farà il governo Meloni

E per le pensioni anticipate? Qui si apre un altro discorso, ma è ovvio che pure in questo caso le modalità di accesso devono cambiare. E la ragione è sempre legata ai soldi. L’esecutivo deve decidere se aumentare i requisiti o addirittura cancellare gli scivoli pensionistici attualmente previsti. Oppure se fare solo una piccola riforma pensioni come spiegato in un precedente articolo.

In sintesi, nella finanziaria pensioni 2025 l’età per andare in pensione potrebbe aumentare. Quasi certamente per chi lascia il lavoro anticipatamente, meno probabilmente per le pensioni di anzianità. Ma anche in quest’ultimo caso l’incremento è solo rimandato.

