Partita Champions Dinamo Kiev – Juventus minuto per minuto. Diretta Live

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE IN TEMPO REALE

Calcio, Champions League – La Juventus fa il suo esordio in Champions League contro la temibile Dinamo Kiev nel gigantesco stadio Olimpinskiy della capitale ucraina. Come tutte le UEFA in programma tra Russia e paesi particolarmente freddi si giocherà in anticipo con calcio d’inizio alle ore 18.

La partita

Juventus priva di Cristiano Ronaldo e McKennie, out a causa del coronavirus, ma anche di De Ligt e Alex Sandro. Ramsey è in dubbio ma disponibile. La Juventus giocherà con Bonucci e Chiellini al centro della difesa e con ogni probabilità con Alvaro Morata e Dybala e Kulusevski a supporto. La Dinamo, di fatto è al completo: manca solo Tymchyk alle prese con un problema muscolare.

Arbitra l’internazionale rumeno Ovidiu Hategan.

La Juventus è inserita nel gruppo G insieme al Barcellona che nell’esordio ospiterà gli ungheresi del Ferencvaros.

Juventus, la prima di Pirlo

Sarà un esordio assoluto su una panchina di Champions League anche per Andrea Pirlo che curiosamente dall’altra parte del campo trova Mircea Lucescu, il primo allenatore che decise di credere in lui. Sono passati venticinque anni da quando Lucescu fece esordire in Serie A un giovanissimo Pirlo, 16 anni appena, nel match di fine stagione tra Brescia e Reggiana. Era il 16 maggio 1995.

I numeri, quattro precedenti

Tra Dinamo Kiev e Juventus sono quattro i precedenti internazionali ufficiali, tutti a favore dei bianconeri che ha sempre passato il turno, con tre vittorie e un pareggio. Gara di andata e ritorno nei quarti di finale 1997-98, vittoria esterna (4-1) della Juve a Kiev e pareggio a Torino (1-1). Nella fase a gironi dell’edizione 2002-03 due vittorie della Juve: 5-0 in casa e 2-1 all’Olimpinskiy, l’ultimo scontro diretto in assoluto, con reti di Salas e Zalayeta.

Le dichiarazioni di Pirlo e Chiellini

“Sono e resterò sempre grato a Lucescu – ha dichiarato Pirlo nella sua prima conferenza stampa di Champions League come allenatore della Juventus – perché mi ha portato in prima squadra quando avevo appena 15 anni e mi ha dato grande fiducia. Di lui ho un ricordo splendido. Sarà emozionante incontrarlo”.

Giorgio Chiellini chiede tempo: “É tutto molto complicato, abbiamo faticato a giocare e ad allenarci tutti insieme in questo periodo, abbiamo bisogno di un po’ di tempo perché tutte le cose vadano a posto e il gioco migliori. Dobbiamo ancora giocare, crescere e adattarci e in questo senso la partita di Champions League di Kiev sarà importantissima”.

Vedi anche: Juve Champions League calendario gironi avversarie