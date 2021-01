Juve-Bologna 2-0, partita della 19a giornata del campionato di serie A. Arthur trova (con deviazione) il suo primo gol in bianconero, McKennie migliore in campo. Voti e pagelle

Juve-Bologna 2-0 – La Juventus va in vantaggio (con deviazione), spreca, soffre, raddoppia e, alla fine, rischia di dilagare. Contro il Bologna finisce 2-0 grazie alle reti di Arthur Melo, primo gol in campionato, e di Weston McKennie, che si conferma sempre più il migliore acquisto del calciomercato bianconero e, forse, di tutta la serie A.

La squadra di Andrea Pirlo chiude il girone d’andata col sorriso (e non era scontato). Non solo per la buona prestazione, ma anche per 3 punti d’oro, che portano la Juve – con una partita in meno – a -5 punti dall’Inter e a -7 dal Milan capolista, crollato ieri a San Siro contro l’Atalanta.

Juventus-Bologna 2-0: l’indispensabile McKennie

Nonostante un avvio di stagione a tratti problematico, lo scudetto è ancora lì, a portata di mano. Per afferrarlo, però, servirà accelerare nel girone di ritorno. Mettere la stessa intensità vista contro il Bologna, andare al ritmo di quello che oggi, a sorpresa, è il giocatore più indispensabile per i bianconeri, Weston McKennie.

Corsa, fisicità, ma anche timing di inserimento: quel sesto senso, quel sapere prima degli altri dove andrà il pallone che oggi, con un preciso colpo di testa da corner, l’ha fatto salire a 4 reti stagionali. Un bottino che nessun altro centrocampista bianconero può vantare e che, per uno come lui, arrivato a Torino in punta di piedi e fra lo stupore di molti, è più di una rivincita. Nella squadra di Cristiano Ronaldo, l’astro più luminoso – oggi – è quello a stelle e strisce di Weston McKennie.

Juve-Bologna 2-0: la partita

Cinica in Supercoppa, sprecona contro il Bologna. La Juventus domina buona parte della partita, ma alla fine il risultato viene deciso da due episodi. Al quarto d’ora, Schouten devia velenosamente un tiro di Arthur, che era anche scivolato al momento della conclusione, rendendolo imparabile per Skoruspki. Il raddoppio, invece, arriva da corner, con McKennie bravo a trovare il tempo giusto per colpire di testa.

Soprattutto nel primo tempo, però, la Juve cestina tante occasioni e azioni da contropiede. Come quando Federico Bernardeschi, uno dei pochi insufficienti fra i padroni di casa, centra in pieno Skorupski già steso a terra dopo aver deviato un tiro di CR7. O come quando Juan Cuadrado, dopo un coast to coast dalla sua metà campo, spara alle stelle dal centro dell’area.

Chance sprecate che sarebbero potute costare caro se un super Wojciech Szczesny non si fosse messo fra il Bologna e la porta bianconero. Perché nella ripresa i rossoblù, spronati dai cambi all’intervallo di Mihajlovic, vanno all’arrembaggio e per 20 minuti la Juventus sembra poter affondare. A tenerla a galla, però, ci pensano le manone del polacco, eccezionale in almeno un paio d’occasione.

La parata forse più bella, però, la fa su un suo compagno di squadra. Cuadrado sbaglia l’anticipo e devia di testa, da pochi metri, verso la sua porta: con un riflesso degno del miglior Spiderman, Szczesny intuisce il pericolo e alza sopra lo specchio. Come in Supercoppa, anche oggi Pirlo deve ringraziare “Tekkone” per il clean sheet e per i 3 punti.

Juventus-Bologna 2-0: voti e pagelle

Una partita di personalità per la Juve che ha soltanto il grande errore di non chiuderla nel primo tempo. Il Bologna sprinta nella ripresa e va vicino al pareggio, prima che Weston McKennie, il migliore in campo, raddoppi da angolo. Ecco tutti gli altri voti di Juventus-Bologna:

Szczesny 7, Cuadrado 7, Bonucci 6 (dal 78′, de Ligt 6), Chiellini 6,5, Danilo 6, Arthur 6,5 (dal 78′, Rabiot 6), Bentancur 6,5, Bernardeschi 5 (dal 69′, Morata 6,5), Kulusevski 5,5 (dal 78′, Ramsey 6), Ronaldo 6. Il migliore: McKennie 7 (dal 90′ Demiral sv). Pirlo 6,5.

La Juventus vince 2-0 e gioca un match convincente contro un Bologna arrembante. Un buon segnale perché è il tipo di partita che, finora, la squadra di Pirlo ha interpretato peggio. Negli scontri diretti contro le big del campionato, infatti, il girone d’andata si è chiuso con l’unica debacle di San Siro per mano dell’Inter.

I punti persi, quelli che pesano di più, sono invece arrivati dai pareggi contro Benevento, Crotone ed Hellas Verona o dalla disastrosa sconfitta in casa contro la Fiorentina. A -7 dal Milan capolista e con una gara ancora da recuperare, il discorso scudetto è ancora aperto. Ma per vincerlo servirà trovare fiducia e continuità. A partire proprio dalla prossima partita di campionato: sabato 30 gennaio, ore 18:00, contro la Sampdoria.

