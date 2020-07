Juventus Torino il derby di domani, formazioni giocatori e dove vedere Juve Torino in diretta Tv

Juve Torino rappresenta la partita del derby della mole, visto che si affrontano le due squadre della città di Torino. E’ inoltre uno degli incontri più attesi della trentesima giornata del campionato di Serie A di calcio.

Scopriamo allora come si avvicina la squadra bianconera a questa partita e quali potrebbero essere i giocatori scelti sia da mister Sarri che dai granata. Ecco quelle che sono le probabili formazioni di Juventus-Torino.

Vedi anche: Calendario partite serie A Juventus

Probabili formazioni Juventus Torino

La Juventus e il suo allenatore non rinunciano alla coppia d’attacco Dybala e Cristiano Ronaldo, che continuano a segnare regolarmente. Per completare il tridente offensivo, il brasiliano Douglas Costa è favorito su Federico Bernardeschi, come riporta La gazzetta dello sport.

Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, dovrebbe partire titolare nonostante la cessione al Barcellona, nell’ambito dell’affare che ha portato il brasiliano Arthur Melo alla Juve. Il resto della formazione è quella canonica, con l’unica possibile variante dell’inserimento di Matuidi come terzino sinistro, al posto di Danilo. Il Torino dovrebbe invece affidarsi al tandem Belotti-Verdi in attacco e ad un centrocampo con 5 calciatori per contrastare gli avversari.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-3-3):

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Probabile formazione Torino (modulo 3-5-2):

Sirigu, Lyanco, NKoulou, Bremer, De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi, Verdi, Belotti.

juventus Torino dove vederla in tv

La partita Juve Torino si gioca sabato 4 luglio alle ore 17:15 presso l’Allianz Stadium. Tutto sempre a porte chiuse, come previsto dal protocollo anti covid. I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming tramite le piattaforme online di Sky.

Insomma, per tutti coloro che non vogliono perdersi le gesta sul campo di CR7 e compagni l’appuntamento è per sabato pomeriggio. Staremo a vedere se la Juventus vincendo rispetterà il pronostico che la vede favorita sul Torino o se i granata riusciranno a sovvertire le attese.

E’ tutto riguardo le probabili formazioni della partita di Serie A Juve Torino e su dove vederla in diretta tv.

Vedi anche Juventus news le ultime notizie sulla Juve