Fiorentina-Juve 1-1, partita della 33esima giornata del campionato di serie A. Primo tempo horror dei bianconeri che pareggiano soltanto col subentrato Morata. Ronaldo il peggiore (e non fa più notizia)

Fiorentina-Juventus 1-1 – È la solita Juve che butta un tempo e che ha bisogno di uno schiaffo per reagire (in campo come in panchina, con Pirlo che parte con un 11 tatticamente senza senso). È la solita Juve che in serie A non va oltre un deludente 1-1 e che spreca un’altra occasione per consolidare in classifica il posto Champions League, ora più in pericolo che mai.

Soprattutto, è la solita Juve che, dal post-Porto in poi, non può più contare su Cristiano Ronaldo. La stella più lucente del firmamento bianconero si è spenta. Senza la musichetta della Champions League, CR7 ha staccato la spina, anche mentalmente visti i campionati europei in arrivo. Questa squadra, però, non si può permettere un problema da 30 milioni a stagione e che l’allenatore, per inesperienza, non ha il coraggio di togliere dal campo.

Con questo pareggio, la Juve sale a 66 punti e, aspettando le partite delle dirette concorrenti, può essere scavalcata da Milan e Atalanta e raggiunta dal Napoli. Nelle cinque gare che mancano al termine del campionato, la corsa Champions sarà una guerra, una lotta all’ultimo punto dalla quale i bianconeri – se sono quelli di oggi – rischiano di rimanere fuori.

In meno di un anno, questa squadra – rinforzata dal calciomercato estivo – è passata dallo scudetto con Sarri a dover inseguire un posto Champions. Numeri alla mano, la domanda sorge spontanea: cosa altro deve fare Pirlo per essere esonerato? Ma soprattutto, cosa aspetta la dirigenza, in primis Andrea Agnelli, a dimettersi e ad aprire una nuova era nel board bianconero? Dalla gestione degli ultimi anni alla Superlega, il fallimento è completo. E porta a risultati come l’1-1 di Firenze.

Fiorentina-Juventus primo tempo

Primo tempo di Fiorentina-Juventus a tinte (quasi) esclusivamente viola. Dopo un discreto avvio degli uomini di Pirlo, infatti, i padroni di casa prendono coraggio e sono loro a creare i maggiori pericoli. Al 10′, Cristiano Ronaldo perde una palla sanguinosa che lancia Vlahovic in contropiede. Il serbo, davanti a Szczesny, prova a saltarlo, ma è bravissimo il portiere ad anticiparlo.

Insiste la Fiorentina con Milenkovic, ma il suo tiro – forte e angolato – trova ancora la risposta di Szczesny. Poco dopo, invece, è il palo a salvare il polacco, spiazzato da una deviazione di Bonucci su un tentativo da lontano di Pulgar.

Il vantaggio viola è nell’aria e arriva alla mezz’ora. Rabiot salta scomposto in area e colpisce col braccio: Giacomelli richiama Massa al Var che, dopo la on field review, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto, Vlahovic è freddo, mette a sedere Szczesny e, con il cucchiaio, segna l’1-0.

Juve che fatica a reagire anche dopo lo schiaffo subito. La prima (e sola) occasione bianconera coincide, forse non a caso, con l’unico acuto di Dybala. L’argentino rompe un raddoppio e va in verticale per Bentancur che a sua volta apparecchia per Ramsey. Davanti a Dragowski, l’ex Arsenal si divora l’1-1 e manda a lato.

La prima frazione si chiude con la Fiorentina ancora avanti: da corner, Milenkovic prende il tempo a tutti, ma spedisce alto. Terminano 45 minuti inquietanti per la Juve, praticamente mai in partita. I bianconeri hanno bisogno di una scossa se la vogliono ribaltare.

Fiorentina-Juve secondo tempo

Secondo tempo di Fiorentina-Juve che inizia con diversi cambi: Martinez Quarta per Venuti da una parte, Morata e Kulusevski per Bonucci e Dybala dall’altra. Il nuovo assetto offensivo premia subito i bianconeri. Passa solo una manciata di secondi, infatti, e proprio Morata firma l’1-1.

Cuadrado lancia l’ex Atletico Madrid in profondità che, tenuto in gioco da Pezzella, alza la testa e fa partire un mancino a giro da cineteca, imprendibile per Dragowski: golazo per lo spagnolo che mostra i muscoli.

Bianconeri che, con maggiore qualità sulle fasce, spingono di più in questa ripresa. Da punizione, Cuadrado crossa in mezzo e scavalca Dragowski: alle sue spalle sbuca Chiellini che rimette al centro dell’area dove la difesa della Fiorentina spazza.

Momento positivo per la Juve che, aiutata dal portiere viola, è di nuovo pericolosa. Dragowski, infatti, sbaglia il rinvio e serve Morata: l’ex Atletico imbuca per Ronaldo, ma il tentativo del portoghese viene rimpallato da un attento Milenkovic.

Si passa da una parte all’altra, con Juve e Fiorentina che vogliono entrambe vincerla. Dagli sviluppi da corner, Kulusevski pennella un cross sulla testa di Ronaldo che, solo a porta vuota, cicca il pallone e non riesce nella deviazione. La partita si chiude con l’ennesimo errore di CR7 che, dal post-Porto, sembra aver staccato la spina e avere la testa agli europei. Un atteggiamento che, se vuole la Champions, la Juventus non si può permettere.

Fiorentina-Juve voti e pagelle

Dopo un primo tempo in cui è difficile salvare qualcuno, i bianconeri spingono un po’ di più nella ripresa, sulle ali dell’entusiasmo per la rete del pareggio di Morata (il migliore in campo). Scioccante, invece, la prestazione di Ronaldo che passa 90 minuti a camminare per il campo e sbaglia il facilissimo gol del vantaggio. I voti di Fiorentina-Juve:

Szczesny 6,5, de Ligt 5,5, Bonucci 6 (dal 45′, Kulusevski 6), Chiellini 5,5, Cuadrado 6,5, Rabiot 5, Bentancur 6, Alex Sandro 5,5, Ramsey 5 (dal 69′, McKennie 6), Dybala 6 (dal 45′, Morata 7), Ronaldo 4,5. All. Pirlo 5.

In attesa delle gare di Milan, Napoli e Atalanta, i bianconeri salgono momentaneamente al secondo posto, a 66 punti, ma possono scendere al quinto già nella giornata di domani, se tutte le avversarie dovessero vincere. Un piazzamento che vorrebbe dire niente Champions. Un danno economico e di immagine difficile da superare. E che porterebbe a un inevitabile #PirloOut.

