Spezia Inter Serie A formazioni, statistiche e dove vedera la partita di stasera in Tv.

Spezia-Inter, 32esima giornata Serie A – Nell’ultimo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A, l’Inter visita uno Spezia che gioca bene, rischia molto, e raccolto tre vittorie nelle ultime cinque partite. Ma resta in una zona non tranquillissima della classifica.

Spezia, dopo il KO di Bologna

La squadra di Italiano punta alla sua prima salvezza in Serie A, un risultato davvero straordinario per gli Aquilotti che sono stati una delle grandi sorprese di questa stagione. Certo, contro l’Inter capolista lo Spezia non potrà permettersi tutti gli errori commessi contro il Bologna nella gara di domenica scorsa, persa in modo netto per 4-1. Non è escluso che il tecnico Italiano decida di cambiare qualcosa rispetto a tre giorni fa: potrebbero rientrare Ferrer e Marchizza in difesa. In attacco il tecnico spezzino ha ampia scelta: probabile che decida di nuovo di puntare su Piccoli con Verde e Gyasi a completare il tridente.

Inter, 15 risultati utili

Anche se il lungo elenco di vittorie consecutive si è interrotta a Napoli con l’1-1 di domenica scorsa, l’Inter è a un passo dall’unica impresa che conta: tornare a cucire lo scudetto sul petto. Quindici risultati utili consecutive, nessun problema urgente di formazione per Antonio Conte che può anche decidere di fare fiato a qualche titolare. Perisic in campo dal primo minuto al posto di Darmian: difesa riconfermatissima con Skriniar e de Vrij e ancora maglia da titolare per Eriksen, decisivo con il suo splendido gol domenica scorsa. Niente riposo per Lukaku e Lautaro Martinez che ripartiranno ancora una volta da titolari.

VEDI ANCHE Inter formazione 2020-21

Spezia-Inter, probabili formazioni

Nella gara d’andata, 13esimo turno del campionato il 20 dicembre scorso, vittoria laboriosa dell’Inter a San Siro con i gol nella ripresa di Hakimi e Lukaku prima che lo Spezia facesse correre qualche rischio ad Handanovic trovando anche un gol a tempo scaduto con Piccolo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Milan-Sassuolo, statistiche e programma TV

Sono solo tre i precedenti tra Serie A e Coppa Italia che hanno visto di fronte Inter e Spezia: i nerazzurri li hanno vinti tutti con ampio margine. L’Inter, quindici risultati utili consecutivi, ha una tradizione favorevolissima anche contro le neopromosse: non perde dal settembre 2018 (sconfitta in casa con il Parma), ben tredici vittorie e due soli pareggi. Lo Spezia resta una squadra estremamente produttiva: anche quando perde gli Aquilotti riescono sempre a segnare. Nelle ultime sei partite i bianconeri hanno segnato sempre. Pur subendo sempre almeno un gol

Il match sarà diretto da Daniele Chiffi, coadiuvato dai guardalinee Salvatore Longo e Matteo Bottegoni con Manuel Volpi quarto uomo e Paolo Valeri VAR.

Si gioca allo stadio “Picco” di La Spezia mercoledì 21 aprile alle 20.45 con diretta su SKY (canale Sky 201): telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

VEDI ANCHE

CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN

QUANDO GIOCA LA JUVE CALENDARIO