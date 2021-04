L’Inter pareggia 1-1 al Diego Armando Maradona di Napoli e vede concludersi la sua lunga striscia di vittorie consecutive

Napoli-Inter 1-1, 31esima giornata di Serie A – Niente record assoluto di vittorie per l’Inter che non riesce a superare se stessa. Il record di vittorie di Roberto Mancini quando guidava i nerazzurri resta imbattuto, risale al 2006. E Antonio Conte si accontenta di un punticino che non mantiene undici punti di vantaggio sul Milan ma garantisce ugualmente una grande tranquillità di fondo sulla strada verso lo scudetto.

Inter e Napoli, grande equilibrio

Paradossalmente l’Inter gioca molto meglio rispetto alle partite che aveva vinto esprimendo un calcio peggiore. Ma nel primo tempo la squadra nerazzurra non è fortunata e colpisce due pali con Lukaku subendo un incredibile autorete su una carambola che penalizza Handanovic.

Nel secondo tempo quando la squadra nerazzurra prende il controllo della partita tutto può cambiare: in pochi minuti la squadra di Conte costruisce due nitide palle gol, trova il pareggio con una splendida rete di Eriksen poi attacca e sfiora il vantaggio peccando di imprecisione. Nel finale rischia molto, Napoli che colpisce anche una traversa con Politano, e finisce per accontentarsi del pareggio.

É un pari che non intacca la stagione nerazzurra con l’Inter che mantiene nove punti di vantaggio sul Milan e può tranquillamente gestire il suo margine grazie a un calendario favorevole.

VEDI ANCHE Inter formazione 2020-21

Napoli-Inter in pillole

22’ – Di Vrij mette alto di testa da buona posizione

30’ – Traversa di Lukaku che devia sotto misura un gran tiro di Brozovic

36’ – 1-0, il Napoli passa in vantaggio su una timida offensiva di Insigne che genera una carambola, la palla rimbalza su Handanovic e si insacca

39’ – Ancora un palo per Lukaku che incorna un bel cross di Eriksen

48’ – Hakimi che arriva in corsa su un centro di Darmian ma non riesce a deviare il pallone

54’ – 1-1, l’Inter pareggia con una splendida conclusione di sinistro di Eriksen che concretizza una bella azione di Hakimi e l’appoggio di Darmian

56’ – Inter vicinissima al raddoppio: prima Lukaku e poi Lautaro hanno la palla buona, ma la sprecano

63’ – Ruiz di testa mette sul fondo da pochi passi

76’ – L’Inter attacca ma Sanchez non concretizza

81’ – Calcio di rigore per il Napoli, ma Doveri dopo avere consultato il VAR cambia idea

Il tabellino

NAPOLI-INTER 1-1

36’ autorete Handanovic, 54’ Eriksen,

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme ; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen (73’ Mertens). All.: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian (67’ Perisic); Lukaku, Lautaro (75’ Sanchez). All.: Conte

Arbitro: Daniele Doveri (Volterra)

Ammoniti: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Mertens (N), Hakimi (I), Manolas (N)