Calcio femminile: la Juventus vince e mantiene a punteggio pieno la leadership della classifica di Serie A

Calcio Femminile, Serie A – Passata indenne dalle sfide con Milan e Sassuolo che hanno visto la squadra bianconera ancora più isolata al comando della graduatoria, la Juventus scopre anche di sapere soffrire.

Juventus vince ma soffre

Bonansea e compagne, per la prima volta dall’inizio della stagione rischiano qualcosa contro il Florentia San Gimignano, vanno sotto e sono costrette a rimontare. Al vantaggio toscano firmato dalla tedesca Wagner, in giornata di grazia, la Juventus woman risponde con Caruso e Girelli che trasforma dal dischetto il gol decisivo. Ottava vittoria e 24 punti in classifica: ma non è stata una passeggiata.

Milan e Sassuolo reggono

Il Milan, secondo in classifica mantiene il ritmo a tre lunghezze di distanza grazie alla vittoria sulla Roma in una partita molto particolare e altrettanto sofferta. La svolta avviene su un caso più unico che raro: il portiere giallorosso Baldi viene espulso perché batte irregolarmente un calcio di rinvio toccandolo due volte sotto la pressione di Giacinti. L’arbitro applica il regolamento alla lettera: fallo in chiara occasione da gol. Cartellino rosso. E in superiorità numerica il Milan passa su rigore concesso per atterramento ai danni della solita Dowie: gol di Giacinti con il Milan che deve subire fino alla fine la coraggiosa reazione delle lupe.





Torna alla vittoria anche il Sassuolo con un secco 4-1 sull’Hellas Verona: doppietta di Dubcova (seconda in classifica cannonieri dietro a Girelli e Sabatino con sette gol, tanti quanti Giacinti) e centri di Pirone e della sempre più convincente Bugeja (al quinto sigillo nella competizione). Di Papaleo (sul 2-0) il sigillo dell’Hellas al 56’.

Primo punto per il Napoli

Il Napoli Femminile festeggia il primo punto stagionale pareggiando a reti bianche con San Marino grazie a Perez, che para un calcio di rigore a Di Luzio. Bene anche le altre toscane: la Fiorentina rifila due gol in trasferta alla Pink Bari mentre l’Empoli pareggia 1-1 con l’Inter in una gara bella e molto incerta con vantaggio nerazzurro di Marinelli e pareggio su rigore di Prugna che si era anche procurata il penalty.

Il campionato si ferma adesso per tre settimane. Tornerà il 5 dicembre.

Calcio femminile, i numeri del campionato

Risultati 8a giornata di Serie A Femminile

Empoli – Inter 1-1

51’ Marinelli (I), 58’ rig. Prugna (E)

Florentia San Gimignano – Juventus 1-2

44’ Wagner (F), 54’ Caruso (J), 57’ rig. Girelli (J)

Pink Bari – Fiorentina 0-2

8’ Quinn (F), 33’ Sabatino (F)

San Marino Academy – Napoli Femminile 0-0

Milan – Roma 1-0

70’ rig. Giacinti (M)

Sassuolo – Hellas Verona 4-1

16’ Dubcova (S), 46’ Dubcova (S), 56’ Papaleo (V), 67’ Pirone (S), 75’ Bugeja (S)

La classifica dopo otto turni

SQUADRA PT G V N P DR Juventus Women 24 8 8 0 0 19 Milan Women 21 8 7 0 1 15 Sassuolo Calcio Femminile 19 8 6 1 1 10 Empoli Ladies 13 8 4 1 3 11 Fiorentina Femminile 13 8 4 1 3 3 Roma Women 12 8 3 3 2 2 Inter Milano Women 11 8 3 2 3 -3 Florentia San Gimignano 9 8 3 0 5 -4 Hellas Verona Women 7 8 2 1 5 -7 San Marino Academy 5 8 1 2 5 -18 Pink Bari 3 8 1 0 7 -16 Napoli Femminile 1 8 0 1 7 -12

Programma della 9a giornata di Serie A Femminile

Sabato 5 e domenica 6 dicembre

Fiorentina – Milan

Hellas Verona – Empoli

Inter – San Marino Academy

Napoli Femminile – Juventus

Pink Bari – Sassuolo

Roma – Florentia San Gimignano

