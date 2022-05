Fine scuola 2022 Marche. Quando è l’ultimo giorno di scuola

Quando finisce l’anno scolastico 2022 nelle Marche? Data fine scuole elementari, medie superiori e materne. Calendario scolastico Marche pdf.

Fine scuola 2022. La regione Marche ha approvato il calendario scolastico, con tutte le date di chiusura degli istituti, sia per quanto riguarda primarie e secondarie di ogni grado, sia per le scuole d’infanzia.

Ecco allora quando terminano le lezioni nelle Marche, in base alle decisioni prese dalla giunta regionale del governatore Francesco Acquaroli.

Ultimo giorno di scuola 2022 Marche, data

Le lezioni nelle scuole superiori, medie ed elementari finiscono sabato 4 giugno 2022 nelle Marche. Una data anticipata rispetto a quella scelta da numerose altre regioni italiane che hanno selezionato l’8 giugno per la fine dell’anno scolastico. Tuttavia anche la vicina Emilia Romagna, ha scelto lo stesso giorno.

Dunque le vacanze estive 2022 per gli alunni che frequentano le scuole in questa regione inizieranno il 5 giugno. Dureranno poi per 3 mesi, visto che la riapertura delle scuole è prevista a settembre, ad eccezione di chi deve ancora sostenere gli esami.

Quando finisce la scuola materna 2022 nelle Marche

Le scuole d’infanzia chiudono il 30 giugno 2022, a differenza delle altre istituzioni scolastiche. In questo caso la data è la stessa adottata in tutta Italia, per consentire alle famiglie di coniugare le esigenze lavorative con quelle della cura dei figli.

In questo caso quindi i più piccoli che frequentano le strutture materne saranno a casa a partire dal primo luglio 2022. Nei mesi che li separano dal rientro a scuola previsto a settembre, i genitori potranno scegliere se fargli frequentare i centri estivi oppure se lasciarli liberi.

Regione Marche calendario scolastico 2022-23

Per chi invece si stesse chiedendo quando iniziano le scuole a settembre nelle Marche, proprio nelle ultime ore la regione ha reso noto il nuovo calendario. In particolare l’anno scolastico 2022-23 inizierà il 14 settembre 2022 e si concluderà il 10 giugno 2023. Insomma per l’anno prossimo gli studenti della regione Marche avranno date diverse rispetto a quelle di quest’anno.

Ecco il nuovo calendario scolastico con tutte le date stabilite e le festività, tratto direttamente dal sito internet della regione.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-23 MARCHE

Tuttavia gli studenti inizieranno a pensarci solo fra qualche mese, visto che attualmente sono concentrati sul fine scuola 2022 previsto per il 4 giugno nelle Marche. Viceversa come visto le scuole materne chiudono il 30 giugno, quindi diverse settimane più tardi.

