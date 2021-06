Canzoni estate 2021. Dopo 20 anni dal loro ultimo album tornano i Sottotono con il singolo Mastroianni. Ecco testo e significato del brano.

Sono passati esattamente 20 anni da quando i Sottotono pubblicarono l’album “…In teoria”. Oggi i Sottotono sono tornati con un nuovo album intitolato “Originali”, anticipato dal singolo “Mastroianni”, una delle canzoni del momento.

Il duo hip hop composto da Tormento e Big Fish, famoso negli anni ’90 con canzoni come “Solo lei ha quel che voglio”, “Amor de mi vida” e “Dimmi di sbagliato che c’è”, propone in questo nuovo album 6 inediti e 7 rivisitazioni di canzoni del passato. Tra gli inediti c’è appunto “Mastroianni”, che racconta di una storia d’amore in cui non c’è lieto fine. Ma prima di vedere qual è il significato del testo, ascoltiamo il brano.

Sottotono – Mastroianni. Video canzone

Sottotono, Mastroianni. Testo della canzone

La notte ci ha travolto con la sua passione

Ma l’amore si misura al mattino per colazione

È ogni litigio che decide

Se questo temporale ci ha reso più forti o ci divide

Se il peggio ha avuto la meglio, a volte ancora ti cerco

Nel letto appena sveglio, com’è

Ed è una sensazione che non va più via

Continuo a domandarmi, “Sei mai stata mia?”

A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi

Il mio cuscino sa ancora di baci al caffè

non ti cerco più?

Ma quest’America mi butta giù

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

da mandare giù

Ma chi l’ha detto che non ti amo più?

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

Uh, sai farmi perdere il lume della ragione

Forse perché metti a nudo i miei contrasti

Quando vago al buio senza una direzione

Do troppo peso al giudizio degli altri

Grazie a te, conoscere me stesso

In un gioco complesso, di specchi, vedermi riflesso

Devo curare ogni eccesso

Imparare a godermi il presente qui e adesso

A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi

Il mio cuscino sa ancora di baci al caffè

non ti cerco più?

Ma quest’America mi butta giù

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

da mandare giù

Ma chi l’ha detto che non ti amo più?

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

E mi sembra una guerra in cui tu vuoi che perda

Solo per restare qui con te sull’erba

E mi prendi la mano

Si potesse tornare indietro, forse tornerei da te

non ti cerco più?

Ma quest’America mi butta giù

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

da mandare giù

Ma chi l’ha detto che non ti amo più?

(Lascia perdere), che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

Adesso che non so raggiungerti

Però, che te lo dico a fare?

Che mi manchi

Non sai mentire come Mastroianni

Sottotono, Mastroianni: significato del testo

Mastroianni parla della fine di un amore, con tutte le difficoltà e i dubbi che accompagnano quei momenti. Nel video della canzone viene mostrata la storia d’amore tra un uomo e una donna proiettata attraverso molteplici schermi di vecchi televisori. La relazione tra i due termina alla fine del brano, quando l’uomo spegne la TV.

«Bello da parte nostra parlare di Mastroianni nel 2020.», ha spiegato Tormento in una intervista. «Si va a raccontare un Italia del passato, le nostre radici. Nella cultura occidentale viene quasi tutto dall’Italia, ma alcune volte dimentichiamo quest’aspetto. È una radice che potrebbe fare la differenza. Un paese così piccolo, con il Made in Italy come marchio, dovrebbe farci riflettere sul motivo per cui sembriamo un paese di scappati di casa, ma non lo dovremmo essere. Dovremmo essere una delle nazioni più ricche dell’intera Europa, anche essendo una delle più piccole.»

Come hanno spiegato i Sottotono, nel testo e nei cori di “Mastroianni” ci sono anche lo zampino e le voci di Calcutta, Elisa ed Elodie.

“Mastroianni”: il ritorno dei Sottotono dopo 20 anni.

«Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire». Così hanno detto i Sottotono in un’intervista, parlando della loro riunione.

«Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco», continua Tormento, «questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sotto pelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. In Mastroianni ci sono le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati».

