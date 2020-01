Sanremo 2020 quando inizia il festival della canzone italiana, chi sono gli ospiti e tutti i cantanti in gara. Ecco la lista completa dei cantanti e le canzoni

La febbre da Festival di Sanremo 2020 sta contagiando tutti coloro che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo musicale e non solo.

Per alleviare questa attesa, vi proponiamo tutto ciò che c’è da sapere al riguardo. Quindi ecco le date di inizio e fine festival, l’elenco dei cantanti in gara e gli ospiti che animeranno le serate.

Festival di Sanremo 2020: date

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 4 all’8 febbraio 2020, nella classica cornice del Teatro Ariston.

Gli appassionati delle canzoni italiane potranno godersi lo spettacolo in questa sede o più semplicemente davanti alla tv, durante le cinque serate previste. Infatti, il festival, condotto da Amadeus (affiancato da tante bellissime donne), sarà trasmesso tutte le sere a partire dalle ore 20:35 su Rai Uno.

Per quanto riguarda la competizione musicale, gli artisti e le relative canzoni sono divise nelle classiche due sezioni, ossia i campioni e le nuove proposte.

Canzoni e cantanti Sanremo 2020: elenco completo

Ovviamente l’interesse maggiore è rivolto alla categoria campioni della musica italiana. Quest’anno sono in 24 a contendersi la vittoria finale, che verrà sancita l’ultima sera. Ecco dunque tutti i titoli e gli artisti in gara:

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Bugo e Morgan – “Sincero”

Irene Grandi – “Finalmente io”

Achille Lauro – “Me ne frego”

Diodato – “Fai rumore”

Alberto Urso – “Il sole ad est”

Elodie – “Andromeda”

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Marco Masini – “Il confronto”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

Levante – “Tikibombom”

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

Rancore – “Eden”

Piero Pelù – “Gigante”

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Riki – “Lo sappiamo entrambi”

Tosca – “Ho amato tutto”

Junior Cally – “No grazie”

Cantanti e canzoni Sanremo 2020 nuove proposte

Per quanto riguarda le nuove proposte, le canzoni e gli artisti in gara sono: Fadi con “Due noi”, Eugenio in Via Di Gioia con “Tsunami”, Leo Gassmann con “Vai bene così”.

Ma anche Fasma con “Per sentirmi vivo”, Gabriella Martinelli e Lula con “Il gigante d’acciaio” e Matteo Faustini con “Nel bene e nel male”. Chiudono la lista dei partecipanti Marco Sentieri con “Billy blu” e Tecla Insolia con “8 marzo”.

Gli ospiti, cantanti e non, di Sanremo 2020

Oltre alla competizione, la musica sarà la principale protagonista anche negli altri momenti che animeranno le 5 serate di Sanremo. A tal fine sono stati invitati tanti cantanti, italiani ed internazionali, ma anche personaggi dello spettacolo.

Partiamo da Tiziano Ferro, che insieme a Fiorello sarà presente in tutte le serate del festival e non mancherà di esibirsi. Poi ci saranno cantanti storici come Massimo Ranieri, I Ricchi e Poveri e Johnny Dorelli.

Per quanto riguarda gli attori ecco Roberto Benigni, Cristian De Sica e il cast del film “Gli anni più belli”. Si tratta di Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone, eccezionalmente sotto una veste diversa rispetto a quella di cantante.

Ci saranno anche grandi nomi di cantanti internazionali, come ad esempio Dua Lipa (il 7 febbraio), Mika e Lewis Capaldi (entrambi il 6 febbraio). Infine, fra gli artisti invitati, ma non ancora confermati big come Ultimo, Zucchero e Albano e Romina.

Siamo giunti alla fine di questa carrellata di informazioni sulla kermesse di Sanremo e la lista dei cantanti in gara. Chi vincerà il festival ? Ancora pochi giorni e lo sapremo.

