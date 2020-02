Ospiti Sanremo 2020, scopri i nomi di tutti gli ospiti internazionali e i cantanti italiani superospiti che saliranno sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2020 è ai nastri di partenza e oltre alla lista delle canzoni in gara per la vittoria finale, sono noti anche gli ospiti e i superospiti che animeranno le 5 serate della kermesse.

Parliamo di grandi artisti della musica italiana e internazionale, che si esibiranno sul palco del teatro Ariston, perciò vediamo nel dettaglio di chi si tratta. Inoltre, nell’attesa di ascoltare le loro esibizioni sanremesi, vi proponiamo anche i video di alcune delle loro migliori canzoni.

I superospiti che si esibiranno a Sanremo 2020

Come noto le canzoni in lizza per vincere il Festival si alterneranno a quelle degli ospiti, che presenzieranno durante le varie serate. Ovviamente questi non prenderanno parte alla competizione, ma siamo sicuri che le loro esibizioni lasceranno comunque il segno nel pubblico.

Si parte da Tiziano Ferro, ospite fisso di tutte le serate, che insieme a Fiorello proporrà momenti di spettacolo, ma che di certo canterà molto. Quasi sicuramente, il cantante di Latina, che ha dichiarato che devolverà il suo compenso in beneficenza, ci farà ascoltare “In Mezzo A Questo Inverno” oltre a cantare le canzoni di altri grandi nomi della musica italiana

Un’altra grandissima cantante italiana che sarà ospite nella prima serata del Festival è Emma Marrone. Oltre a lei ci saranno anche vari superospiti d’onore quali: Al Bano e Romina Power (nella prima serata) i Ricchi e Poveri (nella seconda), Massimo Ranieri (nella terza) e Jhonny Dorelli.

Per quanto riguarda gli artisti internazionali si esibiranno: il cantautore britannico Mika e lo scozzese Luis Capaldi, entrambi giovedì 6 febbraio. Inoltre, venerdì 7 febbraio ci sarà la cantautrice britannica Dua Lipa, che ultimamente ha fatto ballare tutti con il brano che vi proponiamo di seguito.

Superospiti Sanremo 2020: si aggiungono Biagio Antonacci e Ghali

I nomi degli ospiti citati fino ad ora erano già noti da tempo, ma nelle ultime ore sono stati confermati altri artisti di fama assoluta. Il primo di questi è Biagio Antonacci, la cui ufficializzazione della presenza è arrivata direttamente dal conduttore di questa edizione, cioè Amadeus.

Il cantautore milanese si esibirà sul palco del Festival sabato 8 febbraio e sicuramente ci farà ascoltare la sua ultima canzone intitolata “Ti saprò aspettare”. Eccovi il video di questo brano, se volete gustarvelo fin da ora:

Per chi invece ama il genere musicale del rap, arriva la conferma di un superospite graditissimo, stiamo parlando di Ghali. Il cantante si esibirà nella serata di venerdì 7 febbraio e molto probabilmente presenterà un medley dei suoi successi. Fra questi non può mancare la sua canzone di punta intitolata “Cara Italia”, che per mesi abbiamo ascoltato in radio e in tv nel 2019.

Ma non è tutto, infatti fra i grandi ospiti di Sanremo figura un’altra big della musica italiana, che vanta fan in tutta la penisola, ossia Gianna Nannini. La rocker toscana dovrebbe esibirsi con uno dei suoi ultimi brani, dal titolo “La differenza”.

Infine, non è ancora chiaro se Ultimo si esibirà durante l’ultima serata, nonostante sia stato invitato, come confermato da Amadeus.

Bene, adesso è davvero tutto per quanto riguarda la lista aggiornata degli ospiti e dei superospiti presenti a Sanremo 2020. In attesa di ascoltare le loro performance e quelle degli artisti che si contenderanno la vittoria finale con i loro inediti, non ci rimane che augurarvi un buon ascolto dei brani che vi abbiamo proposto.

