Canzoni e cantanti Sanremo 2020, testo e significato della canzone “il confronto” di Marco Masini

Marco Masini, torna a calcare il palco di Sanremo a tre anni dall’ultima volta, in cui propose il brano intitolato “Spostato di un secondo”. Questa volta lo fa con la canzone denominata “Il confronto”, presente nell’album che rilascerà per festeggiare i suoi 30 anni di carriera musicale.

Visto il feeling avuto in passato con questa kermesse e la voglia di festeggiare adeguatamente questo traguardo raggiunto, in molti si aspettano un brano in grado di lasciare il segno da parte sua. Con la possibilità magari di entrare fra le migliori canzoni italiane del momento, oltre che ben figurare in gara.

Scopriamo allora il testo della canzone “Il confronto” e il relativo significato.

Sanremo 2020: Marco Masini – Il confronto. Testo e significato

Questo pezzo, in gara per aggiudicarsi la nuova edizione del Festival, è firmato oltre che dallo stesso Masini, da Daniele Coro e Federica Camba. Il cantautore lo propone nella speranza di rinnovare i successi avuti in passato.

Al suo interno un uomo si guarda allo specchio e sente l’esigenza di parlare a se stesso, come se lo stesse facendo ad un amico o ad un fratello.

Egli traccia un bilancio della propria esistenza, cercando anche di perdonarsi per qualcosa che non è accaduto, per volontà o per destino. Ciò si nota perfettamente all’interno di queste frasi contenute nel brano:

“Non sei arrivato qui per sbaglio.

Hai dato tutto il peggio,

ma hai fatto del tuo meglio”.

Canzone Marco Masini: le emozioni trasmesse

Dalle parole usate si intuiscono gli sbagli fatti e i difetti del protagonista, ma anche tutte le cose giuste fatte lungo il percorso della vita. Questa ora è quella di un uomo, vista l’età che lo ha reso saggio, ma ancora in grado di sognare, esattamente come farebbe un bambino.

Tutte queste emozioni, che rimbalzano impazzite “come un flipper”, sono ben descritte in questi versi:

“E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio,

quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio.

E sei stato per qualcuno, un marito mancato,

e sei diventato padre, ma non è capitato.

E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone,

e ora sei qui sulla porta, a tirarti un rigore,

come un eterno bambino, dentro gli anni di un uomo.

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo”.

I precedenti Marco Masini al Festival di Sanremo

Queste dunque le informazioni che abbiamo a disposizione sul brano “il confronto” e l’interpretazione sul suo significato che abbiamo potuto estrapolare. Ovviamente la performance di Masini, con la sua voce, che in pochi altri artisti possono vantare, siamo sicuri la renderà ancor più carica di significato ed emozioni.

In attesa di ascoltare questa nuova canzone, durante il Festival di Sanremo 2020, vi riproponiamo qui quella con cui il cantautore toscano ha trionfato nell’edizione del 2004. Ecco il video, preso direttamente da Youtube, del brano “L’uomo volante”:

Vi ricordiamo che Masini ha trionfato, sul palco dell’Ariston, anche in un’altra occasione, ma questa volta nella sezione nuove proposte, con la canzone intitolata “Disperato”. Ecco qui riproposto il brano:

Siamo giunti al termine di questo racconto della canzone intitolata “Il confronto” e delle gesta di Marco Masini in quel di Sanremo 2020. Se dopo questa lettura vi è venuta voglia di riascoltare le migliori canzoni dei cantanti italiani, allora dovete guardare le nostre playlist. Buon ascolto!

