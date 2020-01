Concerti in Sicilia a Catania, Palermo e nelle altre città della regione. Date e cantanti che si esibiranno nella splendida terra di Sicilia nel 2020

Il 2020 sarà un anno ricco di concerti e spettacoli musicali imperdibili in tutta Italia. In particolare, all’interno di questo articolo, vi proponiamo i nomi e le date dei maggiori concerti che si svolgeranno in Sicilia nel 2020.

Qui, infatti i grandi artisti della musica nazionale e internazionale allieteranno la prossima estate, ma anche le altre stagioni dell’anno.

Concerti Sicilia e Catania 2020: i migliori da febbraio a maggio

Iniziamo dai Negrita, che si esibiranno in terra siciliana con due date. La prima al Teatro Metropolitan di Catania il 4 febbraio e la seconda il giorno seguente, ossia il 5, presso il Teatro Impero, a Marsala (in provincia di Trapani).

Subito dopo ecco il gruppo dei Modà, con i loro concerti nella città etnea di Catania, il 6 e 7 febbraio, presso il PalaCatania.

Arriviamo a marzo, con un’altra grande artista italiana, parliamo di Giusy Ferreri, che porterà le sue canzoni presso I Candelai a Palermo, il giorno 15.

Seguono a ruota, con un tris di concerti, il famoso gruppo de Le Vibrazioni, che riproporranno le loro hit, vecchie e nuove. Le tre serate saranno: il 17 marzo al Teatro Golden di Palermo, il 18 al Teatro Impero di Marsala e il 19 al Teatro Metropolitan di Catania.

Ad aprile è il turno di Massimo Ranieri, che si esibirà con tre concerti in Sicilia. Il primo al Teatro Metropolitan di Catania, il 14 aprile, il secondo al Teatro Impero di Marsala il 17 e l’ultimo al Teatro Tenda di Ragusa, il giorno 18. Nello stesso mese ci sono anche le esibizioni live di Gigi D’Alessio, il 24 al Teatro Metropolitan di Catania e di Colapesce e Dimartino, presenti il 28 al Teatro Biondo di Palermo.

Arriviamo poi a maggio, dove il protagonista sarà il rapper Marracash, con il suo concerto, il giorno 9, al PalaCatania.

Concerti Sicilia da non perdere: estate 2020

L’estate siciliana parte col botto, rappresentato dal concerto di Tiziano Ferro. Il famoso cantante si esibirà, all’interno del suo tour, presso lo Stadio San Filippo di Messina, il 27 giugno.

A seguire un altro grande cantante italiano, vale a dire Ultimo, anch’egli per il suo tour di scena allo Stadio San Filippo di Messina, ma il 15 di luglio.

In piena estate arrivano anche alcuni artisti internazionali in questa regione. E’ il caso di Simple Minds, di scena Teatro Antico di Taormina, il 18 luglio, ma anche e soprattutto di Ben Harper. Il grande sponente della musica reggae, sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina, l’8 agosto

A settembre si segnala il concerto del trio vincitore del Festival di Sanremo, qualche anno fa, ossia Il Volo. Il gruppo dei giovani tenori si esibirà per due sere al Teatro Antico di Taormina, il 4 e il 5 settembre.

Concerti Catania e Sicilia: autunno 2020

Se l’estate è calda, l’autunno non è da meno a livello di eventi, con tanti concerti concentrati a Catania. Infatti il 20 ottobre c’è Emma, in concerto nella cornice del PalaCatania, una delle tappe del suo tour intitolato “Fortuna live palasport 2020”. Il 25 ottobre ecco Alessandro Mannarino, nella medesima location.

A novembre, e nello specifico venerdì 6, è il turno dell’ex leader del gruppo dei The giornalisti, ossia Tommaso Paradiso che si esibirà al PalaCatania.

Chiude questa intensa annata di concerti siciliani, una delle rocker più amate d’Italia, vale a dire Gianna Nannini. La cantante proporrà il suo nuovo disco di inediti intitolato “La differenza” e lo farà con un concerto, il 21 novembre, sempre presso il PalaCatania.

Questo è il calendario completo, per quanto riguarda i concerti live imperdibili dell’anno a Catania e nelle altre città della Sicilia. Tuttavia, la possibilità che lo stessa venga ulteriormente aggiornato è alta, per questo vi invitiamo a restare aggiornati su ogni possibile novità.

