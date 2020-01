Concerti Torino 2020 da febbraio a dicembre. Tutti le date degli eventi musicali e i cantanti che si esibiranno nel capoluogo del Piemonte

Il 2020 si annuncia ricchissimo di concerti ed esibizioni live imperdibili nella città di Torino. Infatti, sono già state stabilite numerose date di famosi artisti italiani e stranieri nella città piemontese.

Per questo abbiamo deciso di fornirvi, nei prossimi paragrafi, un elenco di quelli che proprio non potete perdervi, suddividendoli in base al periodo dell’anno.

Concerti Torino 2020 da non perdere: da febbraio a maggio

Partiamo dai Negrita, la band italiana che propone il 25th Anniversary Tour e si esibirà sul palco del Teatro Colosseo, sabato 8 febbraio.

A seguire segnaliamo Brunori Sas, il cantautore calabrese in concerto a Torino il 7 marzo 2020, presso il Pala Alpitour, una tappa del suo tour italiano. Poi ecco i pinguini tattici nucleari, il gruppo musicale indie rock italiano sarà di scena al Pala Alpitour lunedì 16 marzo.

Chiudono il ricco mese di marzo nel capoluogo piemontese, i Jethro Tull. La band di Ian Anderson si esibirà il 25 del mese, presso il Teatro Colosseo, appuntamento da non perdere.

Ad aprile, e segnatamente il giorno 28, ecco il rapper Marracash, che farà tappa al Pala Alpitour e presenterà il suo nuovo album “In Persona”.

A maggio poi è il turno del cantautore britannico (e membro degli One Direction) Harry Styles, con un concerto al Pala Alpitour il giorno 15.

Concerti Torino 2020: i live più importanti di giugno e luglio

Eccoci giunti al mese che inaugura la stagione dei concerti negli stadi, quello di giungo. Si parte con Ultimo, di scena mercoledì 3 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. A seguire, la stessa location ospiterà la tappa torinese dell’ attesissimo tour di Tiziano Ferro, di scena l’11 giugno.

Da non perdere l’esibizione dei Deftones, la band metal statunitense sarà presente al GruVillage 105 Music Festival di Grugliasco (Torino) il 23 giugno.

Veniamo ora a luglio, dove sarà Cesare Cremonini ad estasiare i fan. Il cantate bolognese sarà in concerto sabato 4, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, una delle tappe del suo tour italiano.

Altro grande nome è quello di Lenny Kravitz. Il cantante polistrumentista statunitense farà tappa allo Stupinigi Sonic Park 2020 di Nichelino (Torino), il 9 luglio, per una data del suo tour mondiale.

Successivamente sarà il turno del noto gruppo musicale metal tedesco, i Rammstein, di scena il 13 luglio allo Stadio Grande Torino. Lo stesso giorno ci sarà anche un altro concerto, quello della cantautrice newyorkese LP, che si esibirà sul palco dell’Arena verde di Le Gru.

Ancora un grande concerto, è quello che chiude il mese di luglio torinese, con Paul Weller. L’ex leader dei Jam si esibirà il 28, presso il Gruvillage di Grugliasco (Torino).

Concerti Torino autunno 2020: nomi e date

Scavallata l’estate ecco che ad ottobre, si fermerà a Torino il tour “Fortuna live palasport 2020” di Emma. La cantante italiana festeggerà i suoi 10 anni di carriera con un concerto il 24 ottobre, presso il Pala Alpitour.

Dopo una tournée in giro per il mondo i ragazzi de Il Volo tornano in Italia, con un tour che fa tappa al Pala Alpitour di Torino il 26 novembre 2020. Due giorni dopo, quindi il 28 è il turno di un’altra big della musica italiana, ossia Gianna Nannini. La rocker si esibirà in concerto Pala Alpitour, proponendo il suo nuovo disco di inediti intitolato “La differenza”.

Infine, chiude questo anno ricco di eventi musicali a Torino Tommaso Paradiso. L’ex membro dei TheGiornalisti sarà in concerto il 4 dicembre al Pala Alpitour, per la gioia dei suoi numerosi fan.

Siamo giunti al termine di questo elenco di big della musica, che si esibiranno nel 2020 nella città della Mole. Visto che il calendario dei concerti viene continuamente aggiornato, vi consigliamo di monitorare sempre le novità al riguardo tramite il nostro sito.

