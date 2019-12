Concerti Roma e Firenze 2020, il calendario degli eventi da gennaio a dicembre.

Il nuovo anno sarà fantastico per chi ama la musica e i concerti, perché sono tantissimi gli eventi dislocati in Italia e in Europa.

Qui vi proponiamo tutte le date imperdibili nel 2020 di Roma e Firenze, due delle città più amate sia dal pubblico che dagli artisti. Vi consigliamo di prendere nota di quelle più importanti.

Vedi anche: Concerti 2020 in Italia quelli da non perdere

Concerti Roma 2020: i più attesi nei primi mesi

A gennaio vi segnaliamo due date di Niccolò Fabi, presso l’Aditorium Parco della musica, il 19 e il 20. A seguire ecco Gigi D’Alessio, il 24 al Palalottomatica ed infine, i The Calling, che si esibiranno a Roma, più precisamente a Ciampino all’Orion, il 28 gennaio.

Il mese di febbraio si apre con i Negrita, che il primo suoneranno presso l’Auditorium Conciliazione della capitale. Il 13 ecco J Ax, che si esibisce a Guidonia Montecelio, seguito dalla Pfm nell’insolita data del 29, all’ Auditorium Conciliazione.

Marzo, vede esibirsi a Roma (Largo Venue) Giusy Ferreri il 10 e il 20 i Modà, presso il Palazzo dello sport della capitale. Poi il 25 marzo i Subsonica, di scena all’Atlantico, mentre il 28 sarà il turno di James Blunt, che si esibirà nel Palazzo dello sport.

Aprile si apre con il rapper Marracash, che infiammerà sempre il palazzo dello sport il giorno 6. A seguire il 20, ecco in concerto Le Vibrazioni all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Battezza il maggio romano lo stesso luogo, con Marco Masini il giorno 2. Il 16 maggio poi grande attesa per Joe Satriani, che esalterà i fan della sua chitarra con il concerto all’Auditorium Conciliazione.

Concerti Roma estate 2020 e mesi seguenti

Arriva l’estate romana con il mese di giugno, dove sono previste ben 12 date (dal 6 al 18) di Claudio Baglioni, in concerto alle terme di Caracalla. Poi ecco l’imperdibile evento che i fan del “blasco” avranno segnato in rosso: Vasco Rossi in concerto per due date al Circo Massimo, il 19 e il 20 giugno.

Vedi anche: Vasco in concerto a Roma prezzi biglietti

A luglio Cesare Cremonini darà vita ad un grande concerto allo stadio Olimpico, il giorno 10. Pochi giorni dopo, il 15 e il 16, ci sarà nello stesso luogo una doppia data di Tiziano Ferro, mentre il 19 sarà la volta di Ultimo, che si esibirà al Circo Massimo.

Concerti 2020 a Roma da settembre a dicembre

A settembre, il giorno 5, Antonello Venditti sarà il protagonista di un show canoro presso lo stadio Olimpico. Poi si passa subito ad ottobre, in cui la scena spetterà a Tommaso Paradiso il 21 ottobre ed Achille Lauro il 31, entrambi al Palazzo dello sport.

Chiudono l’annata a dicembre e tutti al Palazzo dello sport di Roma, Gianna Nannini, di scena il giorno 3 e Il Volo il 4.

Concerti Firenze 2020: i migliori dei primi mesi

Nel capoluogo toscano a gennaio, vi segnaliamo il concerto di Niccolò Fabi, il giorno 11 presso il Teatro Verdi. A febbraio arriva J Ax, che si esibisce al Centro Sesto di Sesto Fiorentino, mentre il 13 ecco i Modena City Ramblers, in concerto al Teatro Puccini.

A marzo, il 5, Giusy Ferreri canterà presso il Viper Theatre di Firenze, mentre 7 giorni dopo (il 12) i Subsonica saranno al TuscanyHall. Medesima location per il rapper Gemitaiz, che si esibisce il 31 marzo.

Nel mese di aprile si segnalano le Vibrazioni, il 7 al TuscanyHall, Marracash il 16, presso il Nelson Mandela Forum e Massimo Ranieri, il cui concerto è previsto per il 22 al Teatro Verdi di Firenze.

A maggio Joe Satriani catturerà l’attenzione degli eventi, con il suo concerto il 12 al Teatro Verdi. Poi doppia data (il 15 e il 16 maggio) di Marco Masini, sempre presso il Teatro Verdi e chiusura del mese con Gianna Nannini, di scena il 30 allo stadio Artemio Franchi.

Concerti Firenze 2020: la calda estate del Firenze Rock Fest

Sempre lo stadio Franchi di Firenze ospiterà i due concerti di Ultimo, il 6 e il 7 giugno. Ma questo periodo sarà il vero e proprio mese del rock qui, infatti all’Ippodromo del Visarno andrà in scena il grande Firenze Rocks fest dal 10 al 13 giugno. Qui si esibiranno: Vasco Rossi il 10, i Green Day l’11, I Guns N’ Roses il 12 e i Red Hot Chili Peppers, il 13. Artisti e band mondiali, da rimanere letteralmente senza parole.

Ma non è finita, infatti il 17 giugno ecco Tiziano ferro con il suo concerto presso l’Artemio Franchi, stesso luogo che ospiterà l’esibizione di Cesare Cremonini il 7 luglio.

Infine, una volta scavallata l’estate ecco il concerto di Tommaso Paradiso, che si terrà il 25 novembre al Nelson Mandela Forum.

Ora è davvero tutto, per questa carrellata di imperdibili eventi musicali in programma a Roma e Firenze nel 2020. Il calendario dei concerti è in continuo aggiornamento, quindi vi consigliamo di restare informati.

Vedi anche: