Con l’uscita di Festa totale, il nuovo singolo di Paola e Chiara, inizia ufficialmente l’estate 2024 della musica italiana. Le due sorelle cantanti sono infatti specialiste in tormentoni estivi e questo brano vintage con melodie anni 70′ lo dimostra ancora una volta. La canzone è allegra, da ballare, come si può ascoltare nel video qui allegato.

Chi ha scritto la canzone di Paola & Chiara? Oltre alle cantanti gli autori del brano sono Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè.

Mi chiedi se sarò sincera

il vento è tiepido sulla schiena

stavi cercando me

niente ti frena

dici che pensi tu all’atmosfera

io mi fido di te

ma che vista da qui

avevi ragione tu

c’è il tramonto sul mare

sembra un dejà-vu

e mi manca il respiro

se mi balli vicino

ora che sei qui è Festa totale

e non vorrei lasciarti più andare

aspettami e un’altra notte se ne va

un bacio al glitter in the dark

non senti questa musica

e così è Festa totale

Occhi fissi su di noi

come fossimo due eroi

in un mondo che non sente

e che non ci ha ascoltato mai

vorrei solo urlare che

esistiamo io e te

vieni a prendermi per mano

non siam cuori su un display

e mi manca il respiro

se mi balli vicino

ora che sei qui è Festa totale

e non vorrei lasciarti più andare

aspettami e un’altra notte se ne va

un bacio al glitter in the dark

non senti questa musica

e così è Festa totale

Zitto e baciami

perdiamo il conto degli attimi

non siamo angeli

sogni e segreti indicibili

e se ci guardano

segui me sul the floor

non puoi dire di no

è Festa totale

e non vorrei lasciarti più andare

aspettami e un’altra notte se ne va

e così è Festa totale