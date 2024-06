Nel nuovo singolo Ho voglia di te, Emma Marrone duetta con Olly, il risultato è una canzone da cantare in ogni situazione. Merito anche di JVLI, il produttore che ha realizzato la musica del brano, con cui Emma aveva già collaboratore recentemente nel singolo Apnea. Ora però arriva questa hit balneare di cui trovate testo, video e spiegazione qui sotto.

Ecco il testo completo del brano scritto e composto da Paolo Antonacci, Federico Olivieri (in arte Olly) e Julien Boverod.

Tra mille cose che non voglio

A me rimani solo tu

Che ti piaceva stare sotto

Per poi fumare a testa in giù

Te lo ricordi in divieto di sosta

Ci siamo detti questa è l’ultima volta

Ma ho la coscienza ancora sporca

Mentre mi togli le parole di bocca

Ma Ma Ma sai mi piaci tu

Che mi fai il caffè meglio del bar

Ma mi piaci di più quando dici che tra noi non va

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te

Soltanto te

Sulla tua schiena

Ho unito i nei

È uscito ‘ne varrà la pena’

Che mi redarguisci

Se non lavo le tazzine

Ma mi piaci tu

Che non le mandi a dire

Tu che

Che cambi mood

Ti butti giù

Poi fai la capriola

Che sbaglio io

Una Waterloo

Ma poi ci passi sopra

E ciò un sacco ridere

Poi tu fai come vuoi

Puoi restare da me

Può restare tra noi

Ma sai mi piaci tu

Che mi fai il caffè meglio del bar

Ma mi piaci di più quando dici che tra noi non va

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te (x4)

Ma se ci riesci prova a prendermi

Dammi un motivo

Oppure resta qui

Stammi vicino

Amore credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano

Cosa vuoi da me

Sesso o parliamo

Lo hai capito si

Sembrerà strano ma nonostante tutto

Ho voglia di te