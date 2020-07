Tormentoni estivi, potevano mancare quelli spagnoli? Ovviamente no! Quali sono i tormentoni estivi spagnoli destinati a scaldare le spiagge del 2020? Ne abbiamo scelti 11 per voi.

E’ ormai una tradizione conclamata quella di muoversi al ritmo delle canzoni latine e spagnole durante l’estate. Ogni anno infatti, le case discografiche, tra i vari tormentoni estivi, sfornano il classico tormentone in spagnolo per farci ballare sulla spiaggia. Anche se il 2020 è stato un anno un po’ eccezionale e gli assembramenti in spiaggia quest’estate sono vietati, possiamo comunque scatenarci sulle note dei tormentoni estivi spagnoli mantenendo le distanze di sicurezza. Tanti gli artisti che allieteranno le vacanze 2020. Abbiamo scelto gli 11 tormentoni estivi spagnoli più eccitanti del 2020.

Tormentoni, le canzoni spagnole dell’estate 2020. Playlist

Calma – Pedro Capò, Farruko

Ecco un brano ballabile, ma calmo. D’altronde è proprio questo il titolo della canzone, un ritmo rilassato, perfetto per dondolare con in mano un cocktail al tramonto sulla spiaggia.

Caramelo – Ozuna

Ozuna pubblica un successo che raccoglie in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni su Youtube. Un lento dai toni sognanti che poi si incastra in un ritmo decisamente frizzante.

Mamacita – Black Eyed Peas

Ozuna collabora anche con il gruppo storico hip hop statunitense Black Eyed Peas, famosi per aver prodotto delle vere e proprie hit indimenticabili. Con un controtempo davvero incalzante, è impossibile non muoversi al ritmo di questa canzone. Non a caso una delle canzoni del momento.

Bad Bunny – Yo perreo Sola

Il rapper portoricano Bad Bunny, collezionista di successi, gioca con i generi in uno dei suoi ultimi video, Yo perreo sola, travestendosi anche da donna. Un brano energico e accattivante.

Rosalìa – TKN

Rosalia è una delle rivelazioni della musica in lingua spagnola che, giovanissima, ha raccolto immediatamente un successo globale. Con questa hit indiscussa continua e conferma la sua strabiliante carriera.

Alaina Castillo – Non vuelvas a mirar atras

Un altro nome importante che sta abitando le schiere delle interpreti donna in lingua spagnola è Alaina Castillo che, con Non vuelvas a mirar atras, propone invece un brano melodico, per un’estate 2020 anche all’insegna della dolcezza e dell’amore.

El Choco – Te gusto

Un rap scoppiettante con tanto di sintetizzatori sognanti e ritmo quasi trap è Te gusto di El Choco. Perfetto per una serata in discoteca dai ritmi dilatati.

J Balvin – Rojo

Con 149 milioni di visualizzazioni, J Balvin propone un brano ballabile ma che mescola i ritmi latinoamericani ad un pizzico di malinconia. Un brano da ascoltare di fronte ad un tramonto incendiario in spiaggia.

Reggeatonera – Anuel AA

Un altro tormentone estivo che non manca di ironia è sicuramente Reggeatonera di Anuel AA, che ci proietta in scenari rilassati avvolti da una luce calda e colorata, dei colori della “bandiera”.

Muevelo – Nicky Jam, Daddy Yankee

Nicky Jam sforna un vero e proprio tormentone al livello della macarena, una danza di gruppo da fare in spiaggia, con tanto di indicazioni su quali parti del corpo muovere.

Me Gusta – Shakira, Manuel AA

Anche la cantante multilingue Shakira non si sottrae alla chiamata e pubblica un brano in collaborazione con Manuel AA, incantandoci con la sua voce sensualissima.

Tusa – Nicky Minaj, KAROL G

Raggiungendo quasi il miliardo di visualizzazioni su Youtube, Nicky Minaj collabora con KAROL G, per una combo davvero esplosiva tra melodie latinoamericane e puro rap spaziale.

Insomma, anche il 2020 è un anno pieno di canzoni perfette per farci ballare sulla spiaggia, al sapore di Sex on The beach e Margarita. Non dimentichiamoci però che quest’anno, per ballare dovremo mantenere le distanze di sicurezza. Sarà un po’ diverso forse, ma non per questo meno bello. Buona estate!

