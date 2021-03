I nuovi colori moda estate 2021 sono le tinte pastello, lavanda, verde menta, rosa o azzurro sono le nuance dei nuovi vestiti estivi per il giorno, per la sera e naturalmente per le cerimonie. Ecco i migliori abiti sorbetto per la primavera estate.

In tema di colori moda 2021 per la primavera estate a dominare (oltre i neutri )sono i vestiti nelle tinte pastello . Vediamo cosa scegliere come abbinarli, i vantaggi e perché conviene risparmiare su capi e accessori moda color pastello. Ecco intanto le migliori tendenze della primavera estate.

Colori moda primavera estate 2021, il rosa

Rosa shoking bubble gum o color cipria, tutte le nuance di rosa sono di moda, ad iniziare da Chanel che lo propone anche negli accessori. Abbinare il rosa con il verde non è molto semplice, ci riesce bene lo stilista Andrew Gn che combina stivali e borsa verde con un mini dress color pastello.

Se invece siete invitate ad un cerimonia intima (come impone il Dpcm), il rosa è tra i tanti colori pastello che vestono le invitate e le mamme della sposa o sposo. L’unico problema è che la mascherina deve essere dello stesso colore dell’abito. Ecco due soluzioni per gli abiti da cerimonia corti 2021. Quello a pois bianchi con ruches di Alessandra Rich e il tubino con manica lunga di Rosa Clara.

Colori moda estate 2021, come abbinare il verde

L’altro colore pastello di gran tendenza è il verde nelle nuance chiar, verde menta o anche verde smeraldo. Tra gli esempi da citare c’è la collezione di Rinascimento Abbigliamento estate 2021 che in catalogo comprende tute con pantaloni svasati e felpa abbinata e abiti estivi più eleganti con balze.

Per chi desidera qualcosa di particolare in perfetto stile parigina, ecco come secondo Celine un vestito verde elegante si abbina con capi da street style come lo stivaletto nero e un cardigan. Più classico, l’abito elegante lungo in seta verde della Ferretti.

Colori moda estate 2021, lilla e lavanda

Giacche, abiti tailleur e vestiti eleganti oltre le bluse in color lavanda spiccano nelle nuove collezioni abbigliamento donna. Si tratta di un colore più nuovo rispetto alle nuance dei rosa e che si abbina con facilità come suggeriscee Elisabetta Franchi nel look con gonna ampia e giacca avvitata. Versace invece che punta a un pubblico giovane sosala tendenza color block e combina il lilla con i rosa e gli azzurri. SEmpre della Franchi la camicia lavanda abbinata a una gonna rossa

Tendenze colori moda primavera estate 2021, tutte le sfumature dell’azzurro

L’azzurro in tutte le sue declinazioni cromatiche è un colore che esprime positività, quella di cui in questo periodo abbiamo bisogno. Vedremo sfumature di azzurro ovunque abbinate con altri colori o monocromatiche come questo outfit della collezione Motivi abbigliamento estate 2021.

Monocromatico anche il tailleur con giacca oversize e pantalone morbido di Max Mara, mentre Boss Donna abbina due nuance diverse di azzurro e coniuga lo stile elegante dell’abito in pizzo con il capospalla sportivo

Talvolta però basta un capo per seguire le tendenze, ad esempio una camicia con frangee questa del catalogo Pinko da combinare con i jeans.

Come seguire la moda e risparmare sui vestiti

La moda è una ruota che gira e guarda sempre al passato. Lo street style con la pandemia è praticamente inesistente, e ammesso che vi siano idee da copiare, (visto che molti outfit che vediamo non sono indossabili) le sfilate per la maggior parte oggi sono digitali. Quindi comprare un abito costoso per seguire la tendenza moda 2021 dei colori pastello è una fortuna che oggi solo poche donne possono permettersi.

Tuttavia Zara e Mango restano per molte donne il punto di riferimento, ma ad una condizione quella di scegliere i capi giusti.

La moda non deve essere una schiavitù ma un suggerimento, lo stile personale è la nostra identità, e chissà magari guardando nel tuo armadio scopri di avere una giacca o un vestito nei toni pastello. Per rinnovarlo ti bastano gli accessori di tendenza.