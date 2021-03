Colori moda primavera estate 2021, l’arancione è il colore top della stagione. Come abbinare il colore dell’arancia anche con il rosso e il giallo.

Tra i colori moda estate 2021 c’è l’arancione nei vestiti e negli accessori. Quindi ci si può vestire di arancio dalla testa ai piedi oppure scegliere tra i nuovi abbinamenti. Indovinate quali? Secondo gli stilisti moda le migliori combinazioni cromatiche sono, arancio con il rosso, giallo, bianco e monocromatico.

Probabilmente l’arancione chiaro o scuro ci ricorda la mappa dell’Italia, per la moda donna invece è tra i colori di tendenza della stagione estiva. Ecco i migliori abbinamenti tra cui scegliere.

Colori moda primavera estate 2021, arancione gli abbinamenti

L’arancio è un colore caldo estivo e luminoso, diventa elegante e molto bello abbinato con un soprabito rosso come suggerisce lo stilista americano Brandon Maxwell. Stile classico mescolato a street style per la collezione Burberry donna dove il colore arancione spicca nel mitico trench della maison inglese.

Abbinamenti audaci, vestiti lunghi estivi leggeri, giacche ma anche borse e sandali aranciato, spiccano in tutta nella collezione di Laura Biagiotti primavera estate 2021.

Albicocca, rosa e i colori neutri dominano invece negli abiti di Sportmax per l’estate 2021

Dedicata alle donne giovani e in particolare alle ragazze è la collezione di Miuccia Prada creata per Miu Miu. I colori vitaminici come una gonna giallo sgargiante si combina con l’arancio. Ai piedi, scarpe rosse.

Vestiti e tailleur arancio

Oltre ai vari abbinamenti, le collezioni abbigliamento donna propongono varie tonalità di arancio per gli abiti estivi 2021. Vediamo le migliori idee moda della stagione.

Sceglie l’arancione anche Luisa Spagnoli il cui catalogo primavera estate 2021 presenta tailleur con pantalone palazzo e giacche avvitate con manica corta a palloncino combinati con accessori color cuoio.

Le tonalità più delicate come l’arancio chiaro albicocca e i tessuti sostenibili, contraddistinguono gli abiti estivi corti con manica lunga proposti della stilista Stella McCartney

Le maniche a palloncino, la linea ampia con balza sul fondo caratterizzano in nuovi abiti estivi firmati Max&Co



E infine, abiti estivi in lino per tagle comode dalla linea svasata con balze e adatti per il tempo libero potete trovarli anche nel catalogo 2021 di Elena Mirò.

Abbiamo visto in questo articolo le tendenze colore moda primavera estate 2021 e i migliori abbinamenti con l’arancione, ma se vuoi conoscere tutti i nuovi trend, guarda la moda su Donne sul Web a iniziare dalle nuove tendenze scarpe 2021

