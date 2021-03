Ecco la nuova collezione primavera estate 2021 di Zara, vestiti estivi scarpe borse e gioielli in edizione limitata. Scopri le ultime novità abbigliamento e accessori del catalogo Zara donne con foto e prezzi.

Si chiama Into The Light la collezione Zara Primavera estate 2021 lanciata con una campagna che vede protagoniste le top model Abby Champion, Achenrin Madit e Mona Tougaard riprese dal noto fotografo di moda Steven Meisel. Vediamo le ultime novità del catalogo Zara

Zara primavera estate 2021 collezione

Stile etnico e abiti lunghi sono i capi top della colleezione estiva di Zara, tra i colori spiccano i caldi toni dellla terra, il rosso scuro e l’arancio che troviamo nel trench o combinato con le varie tonalità dei rossi, o anche con gonne midi. Tra i capi più belli c’è questo abito lungo scollato

Tutta la collezione Zara in limited edition è prevalentemente estiva, gli abiti sono quasi tutti lunghi e realizzati in tessuti leggeri ad ecceezione di questo completo in color prugna con pantaloni palazzo e abbinato ad un blazer incrociato.

Fra i capi più primaverili c’è il trench lungo in tessuto morbido e realizzato in una calsa tonalità di color senape. Costa: 129,00 euro ma ha il vantaggio che può essere lavato in lavatrice.

Vestiti Zara estate 2021

La collezione di abiti in edizione limitata firmata Zara per l’estate 2021 contempla prevalentemente abiti lunghi come questo vestito in seta creato una calda tonalità di giallo e abbinato ad un paio di zoccoli. Il prezzo è di 99,95 euro.

A seguire c’è questo maxi abito rosso scuro con spalline sottili e scollatura dietro. Costa sempre 99,95 euro.

L’abito poncho con scollo asimmetrico è uno dei capi più versatili di tutta la collezione di Zara online. Anche questo ha un prezzo di 99,95 euro

A completare la limited edition del catalogo Zara primavera estate 2021 ci sono gli accessosri, i sandali bassi e tanti bijoux stile etnico sempre in edizione limitata.