Borse primavera estate 2021, ecco le tendenze moda borse estive in 50 immagini. C’è ne per tutti i gusti, da quelle da mano alle tracolle, alle borse all’uncinetto, da quelle firmate di Vuitton o Chanel, alle borse economiche di Zara Mango o Amazon.

Borse primavera estate 2021, i colori i nuovi modelli e le tendenze borse estive donna le trovi qui in questo lungo articolo dove abbiamo scelto di mostrarti tutti i marchi più noti ma anche i nuovi nomi che oggi dettano le tendenze moda.

E per meglio scegliere, troverai i modelli più belli di borse estive economiche. Iniziamo quindi a guardare i nuovi trend della stagione calda

Tendenze borse primavera estate 2021

Come sono le nuove borse estive? grandi, piccole, di pelle, in paglia o all’uncinetto declinate in modelli diversi modelli e colori moda di tendenza per l’estate. In aggiunta ci sono borsette minuscole o grandi shopper con e senza logo, oltre alle borse a rete. Ecco alcuni esempi

Capitolo a parte sono invece le borse di Chanel primabera estate 2021. Il brand parigino non abbandona i modelli di borse maatelasse con catena, ma per la collezione estiva propone mini bag e bracciali con borse piccole da portare al polso.

Per presentare la nuova campagha borse primavera estate, la casa di moda Louis Vuitton ha scelto la bellissima attrice Emma Stone oltre la campionessa di tennis Naomi Osaka. Ecco la nuova Rendez-Vous bag

Le mode però cambiano, e oggi uno dei marchi parigini più desiderati è Balenciaga. Le sue borsette a mano dotate di tracolla, sono declinate nei diversi colori moda di tendenza dell’estate 2021 tra cui c’è il rosa.

Tra i brand americani continua ad essere molto cercato lo stilista Michael Kors, la cui collezione estate 2021 è ispirata alla natura. Da qui nascono le nuove borse in pelle e rattan oltra alla borsa messanger che viene venduta al prezzo di 1.190 euro

Questi sono solo alcuni esempi dei brand di lusso più cercati. Vediamo gli altri modelli

Colori borse primavera estate 2021

La tendenza delle borse estive colorate è un classico che esiste da tempo. Tuttavia non mancanono modelli di borsette nei colori neutri, quelle nere. Ad esempio la linea di Borse Campomaggi primavera estate 2021 presenta modelli di tracolle pelle decorati da borchie e perle con motivi a zig zag.

Nel catalogo di Alviero Martini 1a Classe troviamo i nuovi modelli Geo White come questo bauletto ravvivato da dettaagli in pelle ee zip dorate.

Borse Pinko

I colori pastello e una nuova linea di borsette caratterizzano le nuove mini Love Bag del Marchio Pinko per l’estate 2021. Tra i nuovi modelli di tracolle spicca quello lavorato in pelle e rafia.

Lettere in metallo e l’iconico Love Birds contrattistinguono i nuovi modelli di Pinko Bag Puff

L’articolo borse moda primavera estate 2021 è in costante aggiornamento nel frattempo guarda anche:

Scarpe primavera estate 2021 tutti i modelli