Zara primavera estate 2021, vestiti jeans scarpe, bluse e borse. La nuova collezione Zara donne è ispirata allo stile Saint-Tropez. Guarda gli ultimi arrivi nel catalogo Zara

Zara primavera estate 2021, ecco la prima collezione donna tutta ispirata alla moda francese e ai mitici look in stile Saint Tropez. Dai vestiti agli accessori, ecco i capi cult non farsi sfuggire tra le ultime proposte abbigliamento donna del nuovo catalogo Zara.

Zara primavera estate 2021 la collezione

Uno dei pezzi più belli e versatili di questa nuova linea di abbigliamento è la gonna midi a vita alta con spacchi laterali e bottoni dorati applicati. Si indossa con una felpa bianca o una blusa e un paio si scarpe estive basse. Il prezzo è di soli 39,90 euro

A seguire tra gli ultimi arrivi di Zara donna c’è il blazer rosso doppiopetto con bottoni da abbinare con pantaloni gonne o anche una T-shirt bianca e un paio di bermuda in jeans così come lo vedete in foto. Costa: 59,95 euro.

Fa parte sempre della collezione Zara Sint Tropez questo due pezzi con gonna bermuda decorata da catenina dorata e il top con pinces. Il prezzo della gonna è di 29,95 euro mentre il top rosso costa 19,95 euro. Vengono venduti abbinati. Ai piedi mules bassi modello mocassino aperto.

Zara Saint Tropez vestiti estate 2021

La collezione di Zara anticipa l’estate con una serie di abiti midi in tessuto a pois e maniche corte. Si tratta di abiti realizzati in viscosa e che fanno parte della linea Join Life del marchio low cost. Costa solo 39,95 euro.

Da non farsi scappare l’abito longuette a righe stile camicia da portare anche abbinato con un paio di jeans dalla linea ampia e gamba larga.In alternativa Zara lo propone con una cintura color cuoio da annodare in vita. Il prezzo è di € 49,95

Zara bluse e camicie

Nella moda francese bluse e camicie sono un capo essenziale da avere assolutamente, per la collezione Saint Tropez da Zara troviamo camicie con stampe combinate con i Jeans Wide Leg con strappi in cotone riciclato. Il prezzo della camicia è di 29,95 euro.

Questi sono i capi e gli abbinamenti più belli della linea Zara Saint Tropez, che potete comprare online sul sito del brand o direttamente nei negozi Zara anche se vi trovate in zona arancione. Tuttavia in questo periodo è consigliabile ordinare online e ritirare in negozio o aspettare la consegna.