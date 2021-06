Sfilate moda uomo e donna 2021. Da Milano a Parigi, passando per Firenze, Venezia e altre capitali della moda. Ecco il calendario moda dei prossimi eventi estivi

Sfilate 2021, dopo mesi complicati per la moda, visto che la pandemia ha portato parecchie restrizioni, obbligando a sfilate ed eventi online, sono tornati i grandi appuntamenti dal vivo. Decisamente un altro modo di ammirare le nuove tendenze 2021-2022 dei grandi marchi nazionali ed internazionali.

Vediamo quindi quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario, ovvero gli eventi da non perdere nelle prossime settimane e durante l’estate 2021. A partire da quelli relativi alla moda uomo, fino ad arrivare alle sfilate esclusive di alta moda femminile.

Sfilate moda uomo 2021 elenco eventi

Milano Fashion week Men’s calendario

L’atteso evento sulla moda maschile, è in programma a Milano dal 18 al 22 giugno 2021. Con eventi a tutte le ore e sfilate dei marchi più amati dal pubblico. In questa sede saranno presentati i modelli della collezione primavera-estate 2022.

Per citare alcuni brand, ci saranno Fendi, Diesel, Giorgio Armani, Prada e tantissimi altri. Ma per non perdere nemmeno un appuntamento vi invitiamo a consultare il programma completo di seguito allegato.

CALENDARIO EVENTI MILANO MODA UOMO

Pitti uomo

Dopo la riapertura delle fiere decise dal governo, riprendono i saloni estivi in formato fisico, da parte di Pitti, vero e proprio punto di riferimento per la moda in Italia. Questo il calendario degli eventi annunciato fino ad ora:

Pitti Immagine Filati, dal 28 al 30 giugno 2021, presso la stazione Leopolda di Firenze

presso la stazione Leopolda di Firenze Pitti Immagine Uomo (e bimbo), dal 30 giugno al 2 luglio 2021, presso la Fortezza da Basso, Firenze.

presso la Fortezza da Basso, Firenze. Fragranze, dal 17 al 19 settembre 2021, presso la Stazione Leopolda di Firenze.

Sfilate moda donna 2021 elenco eventi

Settimana alta moda di Parigi

Appuntamento unico in calendario nella capitale francese, dal 5 all’8 luglio 2021. In queste giornate sono previste otto sfilate dal vivo, che rappresentano il numero più elevato dopo le restrizioni imposte al paese negli scorsi mesi.

Al loro interno saranno presentate ben 34 collezioni Autunno-Inverno 2021/22 di 33 maison. Fra queste nomi del calibro di Christian Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier e altri.

Sfilate di Valentino e Saint Laurent a Venezia

Nella città italiana della laguna si terrà la sfilata di Valentino, nell’evento in calendario per il prossimo 15 luglio 2021. In questa occasione verrà presentata la collezione denominata “Valentino Des Ateliers”

Anche Saint Laurent sfilerà a Venezia, ma in questo caso non c’è ancora una data certa. Quindi per vedere le tendenze inverno 2022 della maison di lusso francese bisognerà ancora attendere, ma con ogni probabilità saranno svelati entro l’estate.

Calendario sfilate 2021

Al momento questi sono gli eventi e le date relative alle sfilate uomo e donna 2021. Come visto durante quest’estate la moda torna protagonista con tanti appuntamenti dal vivo. Quindi non vediamo l’ora di conoscere le nuove proposte delle prossime stagioni dei brand più famosi.

Il calendario degli eventi moda e sfilate 2021 è in costante aggiornamento. Quindi vi invitiamo a tornare su questa pagina per trovare le ultime news al riguardo.

