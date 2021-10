Contributi alle imprese donna Roma. Bando camera di commercio 2021

Contributi imprenditoria femminile Roma. CCIAA , finanziamenti a fondo perduto per imprese donna Requisiti, domanda e importo.

Contributi alle imprese donne. La Camera di commercio di Roma ha emanato un nuovo bando, per favorire la crescita delle imprenditoria femminile nella capitale e in tutta la provincia. Ciò tramite finanziamenti di progetti innovativi presentati da piccole e medie imprese.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su questo contributo, in base a quanto previsto dal bando: a chi spetta, come richiederlo e a quanto ammonta.

Finanziamento imprenditoria femminile 2021 beneficiari

Il bando Idea innovativa, premia la nuova imprenditorialità femminile nel 2021, con idee per migliorare prodotti e servizi offerti ai clienti. In particolare questo avviso è destinato alle micro, piccole e medie imprese con i seguenti requisiti:

sede legale e unità operativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio locale.

Non si trovano in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione o altre situazioni equivalenti.

In regola con il pagamento del diritto annuale.

Non hanno già ricevuto lo stesso contributo in edizioni precedenti.

Non hanno ricevuto protesti.

Sono un’impresa individuale o collettiva femminile.

In relazione a quest’ultimo requisito, si intende che nelle imprese individuali sia titolare una donna. Nelle società di persone o cooperative, il 60% delle socie siano donne. Mentre in quelle di capitali, le quote femminili di possesso devono essere almeno i due terzi del totale.

Come accedere ai contributi impresa donne Roma

Le imprese in possesso dei requisiti citati, possono presentare istanza. Il mancato possesso di anche solo una delle caratteristiche specificate, comporta l’esclusione dal bando.

Sarà possibile fare richiesta dalle ore 14:00 del primo ottobre, fino alle 14:00 del 15 novembre 2021. Una volta accolte le richieste, con allegati i dati delle imprese e le idee innovative presentate, verranno comunicate quelle vincitrici che otterranno il finanziamento.

Agevolazioni imprenditoria femminile 2021, importo e bando

Ad ogni impresa vincitrice verrà erogato un contributo in denaro fino a 5.000 euro. Saranno 5 le attività guidate da donne, che otterranno questo contributo, secondo quanto stabilito dal bando della camera di commercio.

Di seguito trovate l’avviso pubblico con tutte le altre specifiche, inclusi gli allegati in formato pdf da scaricare.

BANDO IDEA INNOVATIVA 2021 IMPRENDITORIA FEMMINILE

Queste in sintesi le informazioni sul finanziamento a fondo perduto 2021 per le imprese femminili, previsto dalla camera di commercio di Roma. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per le imprenditrici con idee innovative e originali.

