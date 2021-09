Reddito di cittadinanza che fine fa? Ultime notizie sul Rdc

Reddito di cittadinanza cosa potrebbe cambiare nel 2022. Ecco quali sono le notizie dell’ultima ora sul Rdc.

Il reddito di cittadinanza, la misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economiche, costa 7-8 miliardi di euro l’anno alle casse dello stato. Per questo, pur essendo un aiuto necessario in alcuni casi, il governo Draghi potrebbe modificarlo.

I cambiamenti al Rdc potrebbero arrivare all’interno della manovra finanziaria 2022, in base alle ultime news.

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza 2022

Come scrive Il sole 24 ore, l’esecutivo non intende superare il reddito di cittadinanza, ma migliorarlo sulle politiche attive per il lavoro. E’ noto infatti che il sussidio ha aiutato molte famiglie a sostenere le spese, ma non ha creato un numero soddisfacente di nuovi posti di lavoro.

Per trovare altre soluzioni allora il governo ha previsto un comitato scientifico presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno. Lo scopo del lavoro di questo team è quello di avanzare soluzioni per modificare la misura. Tali proposte dovrebbero arrivare entro fine settembre 2021 e rappresenteranno la base per la discussione sulle modifiche da attuare.

Qualora si dovesse trovare una sintesi condivisa, allora il Rdc potrebbe essere modificato nella nuova legge di bilancio.

Rdc ultime notizie dai partiti

Le decisioni su eventuali modifiche al Rdc, dipenderanno anche dal confronto politico fra le forze che sostengono la maggioranza.

Sappiamo ad esempio che il leader della Lega Matteo Salvini vorrebbe cancellare il sussidio. O perlomeno, come ha dichiarato recentemente nel programma Tv Porta a Porta, intende “tagliarlo a chi lo usa rifiutando di andare a lavorare“. Anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, vuole fare altrettanto e propone un referendum per chiedere un parere agli italiani.

Viceversa il Movimento 5 Stelle difende fermamente una delle sue misure bandiera. Insomma, le posizioni su questa misura sono diverse, ma si attendono ancora proposte concrete su come modificarla. Come detto a breve un’apposita commissione indicherà alcune ipotesi.

Reddito di cittadinanza dati Inps

Una cosa è certa, il sussidio va trattato con cautela, perché riguarda molte famiglie, come confermano i dati Inps sull’osservatorio Rdc di settembre 2021. Eccoli in sintesi:

nei primi 8 mesi dell’anno lo hanno richiesto 891.932 nuclei familiari

lo hanno percepito 1.515.073 nuclei, con 3.584.786 persone coinvolte.

Come si nota sono tanti coloro che ricevono il Rdc e per questo i costi da sostenere sono elevati. Da qui l’esigenza di modificare almeno in parte reddito di cittadinanza, che nel 2022 dovrebbe cambiare, ma non essere cancellato stando alle ultime notizie sulle intenzioni del governo.

