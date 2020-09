Proroga Naspi 2 mesi stabilita con il decreto agosto. Date e novità sui pagamenti naspi covid 19.

Proroga Naspi, il decreto agosto ha rinnovato per due mesi il sussidio destinato a coloro che hanno perso il lavoro. Tale proroga riguarda la Naspi scaduta a maggio e giugno, che verrà erogata nuovamente ai beneficiari.

Scopriamo allora quando viene pagata la Naspi prorogata e quali indicazioni ci sono da parte dell’Inps al riguardo.

Proroga naspi inps pagamenti

Come confermato dall’inps con il messaggio n.3160 del 27 agosto 2020, le prestazioni Naspi e DIS-COLL, fruite fra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per altri due mesi.

L’inps erogherà le ulteriori mensilità previste in automatico in favore di coloro che ne hanno già beneficiato. Per quanto riguarda la data dei pagamenti, al momento non c’è ancora. Sarà l’istituto a comunicare con una nuova circolare quando effettuerà i versamenti dovuti per la proroga naspi.

Quindi se siete fra i beneficiari dell’indennità prorogata dovrete pazientare ancora prima di ricevere i soldi. Viceversa i pagamenti della Naspi ordinaria sono già in corso durante questi giorni.

Proroga Naspi importo

Il sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali, spiega qual è l’importo riconosciuto per le nuove mensilità naspi. La somma destinata ai beneficiari è pari a quella dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Quindi i destinatari riceveranno gli stessi soldi dell’ultima mensilità naspi, per i prossimi due accrediti. La decisione del governo mira a sostenere le persone momentaneamente senza lavoro a causa dell’emergenza coronavirus.

Naspi, casi di esclusione

Oltre alle istruzioni su come avverranno i pagamenti e i relativi importi, il messaggio n.3160 inps chiarisce anche i casi di esclusione dalla Naspi. Si tratta delle categorie di lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità covid, ossia:

liberi professionisti titolari di partita IVA.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.

Collaboratori coordinati e continuativi.

Lavoratori del settore agricolo.

Queste le ultime notizie sulla proroga naspi e i relativi pagamenti. Per ora bisogna ancora attendere le nuove comunicazioni inps. Quello che però è noto è l’importo delle due mensilità.

