Quando arrivano i soldi della proroga Naspi? E’ la domanda che si pongono i beneficiari del sussidio in questi giorni, dove si attendono chiarimenti da parte dell’inps sulla data di saldo.

Proviamo a rispondere al quesito di seguito, facendo il punto della situazione sulla proroga Naspi e sulla base di quanto dichiarato dall’istituto sul suo profilo ufficiale Twitter.

Proroga Naspi inps, domanda e importo

Gli aventi diritto alla Naspi non devono presentare alcuna domanda per ottenere la sua proroga, come chiarito dall’inps. Il rinnovo dell’indennità è previsto dal decreto rilancio, grazie al quale per altri 2 mesi vengono prorogate automaticamente le indennità Naspi e DIS-COLL.

La proroga avviene d’ufficio, come confermato dalla circolare Inps n.76 23/06, per i lavoratori già beneficiari fra il primo marzo e il 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda l’importo della proroga di due mensilità, sarà pari a quella dell’ultima indennità ricevuta per la prestazione originaria.

Proroga Naspi cause di esclusione

Non beneficeranno della proroga Naspi i lavoratori che:

hanno ricevuto altre indennità covid-19,

hanno trovato una nuova occupazione.

Pagamento proroga Naspi inps quando

Abbiamo visto a chi spetta la proroga Naspi e a chi no. Veniamo ora alla domanda di apertura, ovvero quando arriveranno davvero i soldi dell’indennità rinnovata.

In base alle ultime notizie il pagamento della nuova Naspi sarebbe in arrivo nei prossimi giorni. L’Inps, infatti, sul suo profilo ufficiale Twitter rispondendo alle domande degli utenti ha dichiarato che la proroga è in lavorazione.

Questo dovrebbe significare che il saldo della somma dovuta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, al più tardi nelle prossime settimane. Fino ad ora però i beneficiari non hanno ancora ricevuto il bonifico, quindi restano in attesa di comunicazioni più precise da parte dell’istituto.

D’altra parte dal varo del dl rilancio, lo scorso 19 maggio, sono passati quasi 2 mesi, ma al momento questo pagamento non è ancora giunto. I beneficiari dell’indennità possono comunque verificare all’interno della loro pagina personale lo stato del pagamento, nel momento in cui l’inps lo disporrà verso di loro.

Per ora siamo giunti al termine delle ultime news su quando arrivano i soldi della proroga Naspi. Non resta che attendere che l’Inps si esprima con maggiore chiarezza sul suo sito, per fugare ogni dubbio sulle date previste per il pagamento.

Vedi anche: Bonus Covid 2019 aiuti e agevolazioni