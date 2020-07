Pensioni, ultime notizie e aggiornamenti su aumenti e riforma pensione.

Pensioni, quali sono le ultime news su questo argomento? Il dibattito e le misure di contrasto al coronavirus sembrano aver spento i riflettori sul tema, che però sta a cuore a molti italiani.

Facciamo il punto della situazione sulle notizie di oggi relative alle pensioni, agli aumenti e alle possibili decisioni del governo per il futuro.

Aumento pensioni ultime notizie

Il dibattito sulle pensione è ancora in stand by, visto che le risorse a disposizione del governo scarseggiano, dopo gli aiuti per fronteggiare l’emergenza covid. Tuttavia di recente la Corte Costituzionale è intervenuta con una decisione sulle pensioni di invalidità totale, ritenendole troppo basse.

Per questo la consulta ha stabilito che il loro importo deve essere raddoppiato dal governo. In altri termini l’esecutivo Conte dovrà ora intervenire con una nuova legge che preveda importi da 514 euro mensili. Al momento però governo e parlamento non stanno trattando il tema, ma sono impegnati con la difficile approvazione del dl rilancio.

Inoltre, il limite di reddito (6.713,98 €) decretato dalla corte per ricevere l’aumento, ha suscitato delle critiche da parte degli esclusi. Come riporta ilgiornale.it molti ritengono troppo stringente questo limite, che penalizza chi riceve assegni di poco più alti. Altri ancora non sono contenti del fatto che tale aumento riguardi solo gli inabili al 100% e non anche altre categorie.

Dubbi e perplessità che attendono di essere risolti dall’intervento governativo, annunciato da Conte durante gli stati generali dell’economia.

Novità riforma pensioni, opzione donna prorogata?

Non solo però chi riceve già una pensione dovrebbe essere una priorità per il governo, ma anche donne lavoratrici e lavoratori che vorrebbero conseguirla.

Ad esempio si attendono novità sulla riforma delle pensioni, in passato annunciata dal ministro del lavoro Catalfo e attualmente ferma. Vista la situazione la soluzione potrebbe essere quella di una proroga degli scivoli pensionistici attualmente previsti.

Ciò significherebbe ad esempio che una misura come opzione donna (attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2020) potrebbe essere prorogata anche nel 2021. Questo tipo di formula non piace molto alle lavoratrici, che preferirebbero poter scegliere opzione donna anche nei prossimi anni, per pianificare l’uscita dal lavoro.

Vedi anche: Età pensionabile donne

Per questo l’onorevole Amitrano propone di evitare di continuare a rinnovare per un solo anno la misura, ma di portarla “fino a fine corsa”. Con tale espressione si intende, la conferma dello scivolo per tutto il tempo necessario a terminare le lavoratrici senza regime contributivo puro, per il calcolo della pensione.

Staremo a vedere se la ministra del lavoro e il premier Conte prenderanno in considerazione questa proposta. Per ora è tutto sulle ultime news a tema pensioni, torneremo a trattarlo non appena ci saranno novità da parte del governo.