Pensioni news. Quando vanno in pensione le donne e cosa potrebbe cambiare con la riforma pensione 2022.

Pensioni donne, un report della Commissione Europea mostra che le lavoratrici accedono alla pensione con circa 3 anni di anticipo di media, rispetto a quella di vecchiaia. Questo grazie alle forme di flessibilità in uscita dal lavoro ancora utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.

Ma cosa succederà con la riforma pensioni 2022? Cerchiamo di capirlo in base alle ultime news sulla pensione.

Pensione donne età media

Il documento realizzato dalla commissione europea, intitolato “Pension Adequacy Report 2021″, indica che in Italia si accede alla pensione prima dei 67 anni previsti dalla Legge Fornero. Per le donne in particolare l’età media del prepensionamento è di 64,1 anni (mentre per gli uomini ammonta a 65,8 anni).

Ma quali sono i motivi di questi risultati? Principalmente gli scivoli pensionistici attualmente previsti dalla legge fino al 31 dicembre 2021, che hanno contribuito ad abbassare l’età media delle pensioni, ossia:

opzione donna , che consente di lasciare il lavoro a 58 anni di età (59 anni per le autonome) e 35 anni di contributi versati

, che consente di lasciare il lavoro a 58 anni di età (59 anni per le autonome) e 35 anni di contributi versati pensione anticipata, con le lavoratrici che possono andare in pensione a 41 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età anagrafica

con le lavoratrici che possono andare in pensione a 41 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età anagrafica quota 100, per andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi

per andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi pensione anticipata contributiva, per le lavoratrici con 64 anni di età e 20 di contributi versati dopo il primo gennaio 1996.

Come cambiano le pensioni con la riforma 2022?

Questa la situazione attuale, ma attenzione perché con la riforma le cose sono destinate a cambiare e l’età media per l’accesso alle pensione potrebbe salire. Ad esempio, sappiamo che Quota 100 è stata cancellata, ma lo stesso destino potrebbe riguardare gli altri scivoli elencati.

Tutto dipenderà dalle decisioni che il governo Draghi dovrebbe prendere in autunno, introducendo nuove forme di flessibilità in uscita. Tuttavia, in base alle ultime notizie sulle pensioni, potrebbero arrivare delle proroghe alle misure già esistenti.

In particolare su opzione donna l’idea del governo sarebbe quella di renderla strutturale, ossia sempre fruibile, senza più una scadenza. Ovviamente l’età di accesso e le eventuali penalizzazioni sull’assegno pensionistico potrebbero essere ricalcolate rispetto a quelle previste attualmente.

Riforma pensioni donne ultimissime

Lo stesso discorso potrebbe riguardare altre misure, come ad esempio l’Ape sociale. Ma non si escludono altre novità, da quota 41 per tutti a nuove formule per l’utilizzo dei contratti di espansione. Tuttavia al momento si tratta solo ipotesi, su cui il governo dovrà prendere decisioni nei prossimi mesi.

E’ tutto per le ultime notizie sulla riforma pensioni donne. In sostanza, le forme di flessibilità in uscita attualmente disponibili permettono alle lavoratrici un prepensionamento all’età media di 64,1 anni. Tuttavia nel 2022 le cose potrebbero cambiare, a seconda delle decisioni che prenderà l’esecutivo.

