Decreto sostegno ultime notizie. Fondo perduto, aiuti ai disoccupati, congedi bonus e Rdc. Ecco cosa prevede e quando arrivano i soldi del Dl sostegno.

Decreto sostegno, c’è attesa per il provvedimento da 32 miliardi di euro su cui è al lavoro il governo Draghi. In base alle news nel complesso l’ammontare degli aiuti destinati al sostegno dell’economia dovrebbe essere di 9 miliardi e mezzo. Al suo interno sono previste misure di sostegno al reddito di disoccupati e famiglie, ma anche indennizzi alla attività delle imprese costrette alle chiusure causa coronavirus.

Quindi tutti aiuti importantissimi in un momento di difficoltà economiche generalizzate. Vediamo allora quando esce il dl sostegno e quando arrivano i soldi, in base alle ultimissime notizie.

Decreto sostegno 2021 quando arriva

La bozza del nuovo dl sostegno è in fase di perfezionamento, il ministro dell’economia Franco e gli altri coinvolti, lavorano alla bozza del documento. Stando agli ultimi aggiornamenti il decreto sostegno dovrebbe arrivare entro la metà di marzo.

Il ministro Giorgetti ha dichiarato di auspicare la sua approvazione entro questa settimana. Tuttavia non si hanno ancora certezze su quando uscirà davvero il nuovo decreto legge, ma conosciamo già alcune delle misure previste al suo interno.

Decreto sostegno quando arrivano i soldi

Visto che il decreto deve ancora vedere la luce non è ancora chiaro quando arriveranno i soldi. In caso di approvazione per metà marzo è però ipotizzabile che gli indennizzi, i nuovi aiuti e i bonus per lavoratori e famiglie arrivino ad aprile.

Per quanto riguarda i ristori sarà l’agenzia delle entrate ad occuparsene, mentre erogare gli aiuti spetterà all’Inps. Dunque i tempi dipenderanno anche da loro, ma di certo bisognerà essere rapidi nelle intenzioni del governo.

Decreto sostegno cosa prevede

Detto di quando potrebbe essere approvato il dl sostegno, vediamo ora cosa contiene in base alle ultime news che riguardano la bozza del testo.

Reddito di cittadinanza e di emergenza

In particolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, è stato stanziato 1 miliardo di euro per il rifinanziamento della misura. Al tempo stesso dovrebbe essere prorogato anche il reddito di emergenza, con nuova mensilità per gli aventi diritto.

Si tratta di misure concordate dal ministro del lavoro Orlando e quello dell’economia Franco, per sostenere i redditi delle famiglie dei disoccupati o quelli bassi, anche a causa degli effetti della pandemia.

Congedi parentali e aiuti alle famiglie

Il ministro Gelmini aveva annunciato lo stanziamento di 200 milioni nel decreto per congedi e aiuti alle famiglie, linea confermata dalla Bonetti. Il ministro per le pari opportunità ha dichiarato che nel dl sostegno: “ci sono i congedi parentali, il sostegno economico a lavoratrici e lavoratori autonomi, il diritto allo smart working per permettere alle famiglie di rimanere a casa con i figli in dad“.

Indennizzi per le attività

Su questo tema il Mise ha reso noto che nel nuovo decreto ci saranno interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti dalle attività, con riferimento ad un’intera annualità e non a singole mensilità. In altre parole i contributi a fondo perduto riguarderanno le perdite subite anno per anno, e non più confrontando due bimestri, come successo in precedenza.

Cartelle fiscali e vaccini

Per quanto riguarda le altre misure, la bozza del decreto sostegno prevede la una sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile. Sono previsti infine 2 miliardi di euro per i vaccini covid, una somma destinata non solo all’acquisto ma anche al trasporto e alla somministrazione.

Infine, sono previsti nuovi bonus per autonomi e partite iva, proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione covid.

Queste in sintesi tutti gli aggiornamenti su quando esce il decreto sostegno e cosa contiene. Per famiglie e imprese c’è ancora da attendere, ma ormai il testo è quasi pronto. A giorni verrà approvato il testo definitivo e si saprà anche quando arrivano i soldi.

